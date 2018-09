Daniil Kvyat keert in de Formule 1 terug naar Toro Rosso Redactie

29 september 2018

12u05 0 Formule 1 Daniil Kvyat krijgt opnieuw een zitje bij Formule 1-renstal Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Zijn rentree is opmerkelijk, want de 24-jarige Rus werd een jaar geleden door Toro Rosso aan de kant geschoven. De ploegmaat van Kvyat voor volgend seizoen werd nog niet bekendgemaakt.

Momenteel rijden de Fransman Pierre Gasly en de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley voor Toro Rosso. Gasly vervangt na dit seizoen bij Red Bull Daniel Ricciardo, die naar Renault trekt. Volgens kenners is het zitje van Hartley voor volgend seizoen in gevaar.

Kvyat is "erg blij" dat hij opnieuw aantreedt voor de renstal die hij erg goed kent. "Ik heb nooit de hoop opgegeven opnieuw te racen. Ik ben nog jong en heb er alles aan gedaan om in goede vorm te blijven, voor het geval er zich een nieuwe kans zou aandienen."

Teambaas Franz Tost omschrijft Kvyat als "een erg bekwame piloot met een fantastische snelheid". "Er waren enkele moeilijke situaties waarmee hij in het verleden geconfronteerd werd", aldus Tost. "Maar ik ben ervan overtuigd dat hij weg van de races volwassener is geworden en dat zal hem helpen om zijn onmiskenbare kwaliteiten op de baan te tonen."

In 2015 maakte Kvyat de overstap van Toro Rosso naar Red Bull, als opvolger van de naar Ferrari vertrokken Sebastian Vettel. Na de Russische GP in 2016 werd hij echter wegens matige prestaties en enkele crashes verwezen naar het opleidingsteam, ten voordele van Max Verstappen. Anderhalf jaar later werd Kvyat bedankt voor bewezen diensten na opnieuw enkele twijfelachtige prestaties. De F1-carrière van Kvyat leek voorbij, al duidde Ferrari hem wel nog aan als ontwikkelingsrijder. Maar nu viert hij dus onverwacht zijn rentree in de koningsklasse van de autosport.