Daniil Kvyat is met zijn Toro Rosso de snelste op derde Formule 1-testdag

20 februari 2019

19u20

De Rus Daniil Kvyat (Toro Rosso) heeft de snelste tijd neergezet op de derde testdag voor het nieuwe F1-seizoen.

Op het circuit van Catalonië in Montmélo, in de buurt van de hoofdplaats Barcelona, was de Rus net iets sneller dan de Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault). De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de vierde tijd neer. Maandag en gisteren kwam de snelste tijd in Montmélo telkens op naam van een Ferrari-piloot.

Dag 3

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:17.704 (137 ronden)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:17.762 (138)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:18.164 (80)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:18.350 (134)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:18.787 (109)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:18.800 (63)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:19.060 (69)

Pietro Fittipaldi (Bra/Haas-Ferrari) 1:19.249 (48)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:19.354 (90)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:20.102 (67)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:20.693 (88)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:20.818 (94)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:25.625 (23)