Daniil Kvyat blijft in Formule 1: Ferrari legt Rus vast als ontwikkelingsrijder

15u38

Bron: Belga 0 REUTERS Formule 1 Ferrari heeft Daniil Kvyat aangesteld als ontwikkelingsrijder. De 23-jarige Rus blijft zo actief binnen de Formule 1, nadat hij in het voorbije seizoen zijn zitje verloor bij Toro Rosso. Dat heeft de Italiaanse renstal vandaag bekendgemaakt.

Kvyat heeft vier jaar ervaring op het hoogste niveau en verzamelde daarin twee podiumplaatsen en 133 punten, maar presteerde vorig seizoen erg matig voor Toro Rosso en was vaak betrokken bij crashes. Toro Rosso is het zusterteam van Red Bull Racing, waar Kvyat in 2016 werd opzijgeschoven. De Nederlander Max Verstappen volgde hem toen op bij Red Bull.

Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen blijven in 2018 de piloten voor Ferrari. Antonio Giovinazzi is de derde rijder. Op 25 maart gaat het nieuwe F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Australië.

AFP