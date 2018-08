Daniel Ricciardo start na motorwissel achteraan in Monza LPB

Daniel Ricciardo start zondag achteraan in de Grote Prijs van Italië, de veertiende manche in het WK Formule 1. De Australische coureur van Red Bull krijgt op het hogesnelheidscircuit de beschikking over een nieuwe motor van Renault. Aangezien Ricciardo het maximaal toegestane aantal van drie motoren al heeft gebruikt, wordt hij als straf op de startgrid op de laatste rij gezet.

De Nederlander Max Verstappen, teamgenoot van Ricciardo bij Red Bull, krijgt volgens teambaas Christian Horner op Monza eveneens de beschikking over de nieuwste krachtbron van Renault, de zogeheten 'Spec 3'. Omdat Verstappen nog één keer van motor mag wisselen, hoeft hij geen gridstraf te verwachten.

Op het Italiaanse circuit zijn de Red Bulls vanwege hun minder krachtige motoren in het nadeel ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Twee weken later op het bochtige circuit van Singapore hopen Verstappen en Ricciardo wel weer te kunnen concurreren met de twee dominante teams in de Formule 1.