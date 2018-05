Daniel Ricciardo snelt met baanrecord naar de pole in GP Monaco, Stoffel Vandoorne klokt twaalfde tijd MH

26 mei 2018

16u01

Bron: Eigen berichtgeving/ANP 0 Formule 1 Daniel Ricciardo (Red Bull) start morgen op de polepositie in de GP van Monaco, de zesde WK-manche van het seizoen. De Australiër klokte in het prinsdom een baanrecord van 1:10:810. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne (McLaren) tekende in het stratencircuit van Monte Carlo voor een twaalfde tijd.

Flinke domper voor Max Verstappen en Red Bull. De Nederlander crashte vanmiddag in de derde en laatste oefensessie. Zijn bolide hield er een kapotte versnellingsbak aan over en raakte niet tijdig klaar voor de kwalificaties, met een laatste plek als startplaats morgen in de GP tot gevolg. Bittere ontgoocheling viel op zijn gezicht af te lezen.

Dan had ploegmakker Daniel Ricciardo meer succes. De Australiër – die zich in de drie oefensessies telkenmale de snelste toonde – tekende met 1:10:810 voor een fenomenaal baanrecord. Dat terwijl Stoffel Vandoorne in het eerste deel (Q1) een knappe vijfde tijd neerzette, maar in Q2 sneuvelde. Sebastian Vettel (Ferrari) start morgen op een tweede positie, Lewis Hamilton (Mercedes) palmt de derde startplek in.

Startend vanaf pole in duidelijk de snelste auto in Monaco, is Ricciardo morgen logischerwijs de grote favoriet voor de zege. Die prestigieuze winst had hij twee jaar terug ook al bijna binnen, toen ze bij Red Bull Racing jammerlijk faalden tijdens een pitstop. De juiste banden stonden toen niet klaar, waarna Hamilton door de vertraging de zege nog afsnoepte. Dat wil Red Bull niet nog eens laten gebeuren.

Ricciardo: "Hele weekend loopt fantastisch"

Ricciardo was opgetogen na zijn uitstekende kwalificatiesessie. "Ik heb er alles aan gedaan, het is nu zaak dat we het afmaken morgen. De auto is heel goed, het hele weekend loopt al fantastisch. Het risico zit altijd in je achterhoofd hier. Maar daar kun je niet aan denken als je snel wil zijn. Max en ik pushen elkaar de hele tijd omdat die auto zo goed is. Na de kwalificatie belde Red Bull-baas Dietrich Mateschitz meteen. Hij was gelukkig, hij was heel blij.''

Lewis Hamilton hield geen fijn gevoel over aan zijn derde plek in de kwalificaties, al was hij niet verrast. "We wisten dat we hier niet de snelsten gingen zijn. Het voelt nog altijd niet fijn, maar ik ben niet verrast. Ik ben blij dat de auto nog heel is en morgen gaan we vechten."

Sebastian Vettel probeerde in extremis nog de poleposition van Ricciardo af te snoepen, maar de viervoudige wereldkampioen slaagde niet in zijn opzet. "Het was te verwachten dat Red Bull hier sterk zou zijn, ze hebben meer downforce dan de anderen hier. Dus weet je dat ze sterk zijn. Op andere circuits kijken we weer naar onze eigen kracht. Zoals in Barcelona, of straks in Canada. Daniel verdient zonder twijfel de pole, hij heeft de verwachtingen waargemaakt'', was de Duitser eerlijk.

