Daniel Ricciardo is de F1-keizer van China na spannend slot, Vandoorne wordt dertiende TLB

15 april 2018

07u36

Bron: Eigen berichtgeving 13 Formule 1 Daniel Ricciardo heeft de derde Grote Prijs van het nog prille Formule 1-seizoen gewonnen. In China was de Australiër van Red Bull na 56 rondjes de snelste, voor de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). In het slot kwam het nog tot een aanrijding tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel, die de eerste twee GP’s van het seizoen had gewonnen. Stoffel Vandoorne werd na een relatief anonieme race dertiende en grijpt zo voor het eerste dit seizoen naast de punten.

Ricciardo dankte zijn zege in Shanghai aan een zeer slimme pitstop. Na een botsing tussen de Torro Rosso's Gasly en Hartley moest de Safety Car even de baan op. Net op dat moment ging Ricciardo (net als zijn ploegmakker Verstappen) binnen voor een tweede stop. Dankzij de Safety Car leverde die stop hem geen tijdverlies op en kon hij op verse banden aan een inhaalrace beginnen.

De Australiër passeerde achtereenvolgens Räikkönen, Verstappen, Hamilton, Vettel en Bottas. Na een fantastische race hield hij iedereen achter zich. Tegenvaller van de dag was zijn ploegmakker Max Verstappen. Hij werd vijfde, maar had ook kunnen winnen. De Nederlander schoot zichzelf echter in de voet met quasi onmogelijke inhaalpogingen op Hamilton en Vettel. Bij de eerste ging hij zelf even naast de baan, bij de tweede was Vettel de dupe. Verstappen kreeg van de jury voor dat laatste manoeuvre een tijdstrap van tien seconden.

Stoffel Vandoorne beëindigde een anonieme race op de dertiende plaats, voor het eerst dit seizoen buiten de punten. Zijn ploegmakker Fernando Alonso reed naar een knappe zevende plek.

In de WK-tussenstand blijft Vettel (54 punten) aan de leiding, voor Hamilton (45), Bottas (40) en Ricciardo (37). De Duitser moet wel een groot deel van zijn voorsprong inboeten. De volgende Grand Prix staat op 29 april op het programma, in Azerbeidzjan.

