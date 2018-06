Daniel Ricciardo dicht bij nieuwe deal met Red Bull LPB

28 juni 2018

Daniel Ricciardo staat dicht bij een nieuwe deal met Red Bull. De Australische F1-piloot en Helmut Marko, topman van het Oostenrijkse raceteam, zeggen dat een akkoord over een contractverlenging in de maak is. "Het is nog niet gedaan, maar binnenkort zal het wel rondkomen", aldus Ricciardo, een ploegmaat van Max Verstappen, tegen Autosport. Volgens Marko gaat het om het uitwerken van details.

Ricciardo heeft de boot over een nieuw contract lang afgehouden. Zijn contract bij Red Bull loopt na dit seizoen af, maar de Australiër wilde niet al vroeg in het seizoen onderhandelen met de renstal. Zeges in China en Monaco sterkten hem dat een overstap naar de absolute topteams Mercedes of Ferrari mogelijk was.

Volgens Marko heeft Ricciardo ingezien dat er niet veel alternatieven zijn. Mercedes en Ferrari hebben met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel al een kopman en Ricciardo is niet in beeld om één van die twee op te volgen, aldus Marko. McLaren is wel een optie, maar dat team heeft al jaren niets gewonnen. Ook Renault is mogelijk. "Maar Renault kan niet het salaris bieden dat Daniel in zijn hoofd heeft."