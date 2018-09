Daar zijn de 'Vollgas-Schumi's': neven Mick en David maken furore, maar krijgen ook kritiek: "Ongelijke strijd omdat mijn familienaam niet Schumacher is" Hans Op de Beeck

25 september 2018

17u00 1 Formule 1 Terwijl Mick (19) de wereldtitel in de Formule 3 kan ruiken, heeft David (16) zich het voorbije weekend tot 'rookie'-kampioen in de Formule 4 gekroond. De opvolging van de Schumacher-dynastie lijkt verzekerd. Maar dat is niet naar de zin van iedereen.

En dat is de vierde Formule 3-overwinning op rij voor Mick Schumacher en hij gaat nu met 18 punten voorsprong op Red Bull-junior Dan Ticktum aan de leiding in het WK! Nu DTM-race 1 op de Red Bull Ring op Ziggo Sport Racing. Frijns start vanaf P8! #F3 #DTM pic.twitter.com/ubyNm40xv6 Rob van Gameren(@ VanGamerenF1) link

Uitgerekend in Spa-Francorchamps, het favoriete circuit van zijn vader Michael, won Mick eind juli zijn eerste wedstrijd in de Formule 3. Sindsdien is hij niet te stoppen: in de vijf races die volgden versierde hij telkens de pole en won hij er voor het Prema Powerteam vier. Alleen het voorbije weekend in Oostenrijk moest de zoon van de zevenvoudige F1-wereldkampioen op de Red Bull Ring zijn ploegmaat Robert Schwartzman laten voorgaan. Maar met nog drie races voor de boeg, heeft hij met een stevige voorsprong de wereldtitel in het F3 voor het grijpen.

En naast Mick is ook David Schumacher, de zoon van Ralf, goed op weg om in de voetsporen van zijn vader of nonkel te treden. David (16) won afgelopen weekend de rookietitel in de ADAC Formule 4. Na de voorlaatste race van het seizoen beslechtte David een intense tweestrijd met Niklas Krütten in zijn voordeel. David maakt sinds 2016 indruk: hij werd vijfde in het Duitse Kartkampioenschap DKM, gevolgd door een tweede plek in 2017. Dit jaar besloot hij over te stappen naar het formuleracen en kroont hij zich meteen tot de beste. Hij tekende bij US Racing CHRS, waar vader Ralf mede-eigenaar van is. "Ik train twee keer per dag met mijn papa. Verder komt daar nog al het reizen bij en alle voorbereiding." O ja, David gaat binnenkort ook nog op voor zijn rijbewijs. "Maar rijden op de weg is natuurlijk veel saaier dan racen op het circuit."

Maar niet iedereen is even opgezet met de opmars van de Schumi's - en dan vooral Mick. Dan Ticktum (19), de Brit die voor Red Bull uitkomt. heeft in een -ondertussen al verwijderde- post op Instagram de zoon van Michael zwaar onder vuur genomen.

"Niemand op de grid had een kans tegen Mick. Ik wijs niet graag met de vinger, maar eerlijk: mijn wagen ging niet vooruit. Pas toen eraan gesleuteld werd, ging ik snel van zeven naar vier. Maar tegen de toptwee (doelend op de Prema Powerteam-rijders Schumacher en Schwartzman, nvdr) had niemand een kans. Zelfs hun andere ploeggenoten, ook goeie coureurs, waren nergens in vergelijking met hen... 'interessant' is hoe ik hun snelheid zou omschrijven en ik ben er zeker van dat er door velen in de paddock van de F3 zo gedacht wordt." En de toon werd nog venijniger: Ticktum vond ook dat het kampioenschap hem "oneerlijk ontnomen" is en dat hij niet wist of dat zijn fout is of niet. "Alsof zij een speciale motor hebben ofzo. Pas op, ik heb nooit gezegd dat hun wagen illegaal is hé."

Niet verwonderlijk dat Ticktum veel reacties kreeg op zijn verbale aanval, waarna hij verduidelijkte: "Ik heb veel respect voor Mick die de voorbije jaren veel te verwerken kreeg. Ik zeg gewoon dat het lijkt alsof hij plots uit het niets komt. En ja, zelf heb ik nog veel lessen te leren. Dat ontken ik niet. Zij die me aanvallen, kennen het echte verhaal niet. 't Is niet dat zij in de paddock vertoeven en de echte data zien. Spijtig genoeg vecht ik echter een ongelijke strijd omdat mijn familienaam niet Schumacher is."



Niet de eerste keer dat Ticktum van zich laat spreken. in 2015 liep hij op zijn zestiende een schorsing van twee jaar op nadat hij een gevaarlijke crash veroorzaakte met zijn MSA Formula-rivaal Ricky Collard. Toen de Safety Car op de baan was, reed hij met quasi wedstrijdsnelheid tien bolides voorbij om Collard opzettelijk aan te rijden, nadat die hem daarvoor uit de race had getikt. Ondanks zijn verontschuldigingen moest Ticktum een vol jaar van die straf uitzitten.