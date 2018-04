Daar zijn de feestjes weer, daar is de dip weer: Lewis Hamilton won al zes races op rij niet Jo Bossuyt

27 april 2018

07u17 0 Formule 1 Het is een patroon dat ieder seizoen terugkeert: Lewis Hamilton (33) beleeft zijn dipje. Zoals nu. Al zes keer niet meer gewonnen. Achtervolgend op Sebastian Vettel in het klassement. Vaak opvallend humeurig in de paddock. "Maar hij keert altijd terug", zegt Nico Rosberg. "En dan moet je uitkijken want is hij plots onklopbaar."

Het is van oktober vorig jaar geleden, de grand prix van Amerika, dat Lewis Carl Hamilton nog eens als eerste over de finish rolde. Snel gerekend: al zes koersen op rij kon hij niet meer winnen. Drie eind vorig seizoen, drie dit jaar: softwareprobleempje in Melbourne, pech met de safety car in Bahrein en gewoon niet snel genoeg in Shanghai. Maar ook en vooral: de voorbije twee GP's werd Hamilton in de kwalificaties telkens afgetroefd door zijn teamgenoot, de Fin Valtteri Bottas. Ongewoon. Immers: qualifying, waar zuivere snelheid o zo belangrijk is, was altijd al het grote wapen van Lewis. Vandaar: zit de viervoudige wereldkampioen in een dip?

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN