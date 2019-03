Coureur met snelste ronde krijgt voortaan één punt in Formule 1 (al is er één cruciale voorwaarde) Redactie

08 maart 2019

12u42

Bron: Motorsport, AD 0 Formule 1 Komend seizoen kunnen de coureurs in de Formule 1 een extra punt binnenhalen tijdens de Grands Prix. De motorsportorganisatie FIA heeft de plannen goedgekeurd om een punt toe te kennen aan de piloot die de snelste ronde rijdt tijdens de race.

De teams moeten deze week alleen nog hun goedkeuring geven, maar de verwachting is dat dit gebeurt, zo schrijft het gespecialiseerde Motorsport.

Er komt wel één voorwaarde aan het binnenhalen van dat punt: de coureur móet in de top-10 finishen. Op deze manier kunnen coureurs buiten de punten niet een pitstop maken om daarna de snelste ronde te rijden op nieuwe banden.

De laatste keer dat er in de Formule 1 punten werden uitgedeeld voor het rijden van de snelste ronde was in 1959. In de geschiedenis van de F1 is het één keer voorgekomen dat deze punten cruciaal waren in de strijd om de wereldtitel: Mike Hawthorn veroverde de titel ten koste van Stirling Moss. In theorie zou de bloedstollende strijd in 2008 ook anders zijn uitgepakt. Dan zou Felipe Massa eerste zijn geworden in de WK-stand en niet Lewis Hamilton.

Het Formule 1-seizoen begint volgende week met de Grand Prix van Australië.