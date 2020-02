Coronavirus gooit roet in het eten: GP Formule 1 van China uitgesteld YP

12 februari 2020

13u17

Bron: FIA 10 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van China wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Dat bevestigde de Internationale Automobielfederatie FIA woensdag.

De GP was voorzien op 19 april in Shanghai als vierde manche van het WK, dat op 15 maart begint in Melbourne. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd. Alle betrokken partijen (teams, wedstrijdpromotor, lokale overheid) zullen bestuderen of er een alternatief later op het jaar kan worden voorgesteld.

“De Chinese GP is al lange tijd een belangrijk deel van de F1-kalender, met heel gepassioneerde fans”, stelt de FIA. “De F1-gemeenschap hoopt zo snel mogelijk weer in China te racen en wenst iedereen in het land het beste in deze moeilijke tijden. De FIA zal de situatie met betrekking tot het virus blijven opvolgen.”

De laatste keer dat een F1-race niet kon doorgaan, was in 2011. Toen werd de GP van Bahrein vanwege politieke spanningen in het land geschrapt.

In China stierven al ruim 1.000 mensen aan het coronavirus en meer dan 43.000 mensen zijn besmet. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, adviseerde de lokale overheid in Shanghai vorige week om alle sportactiviteiten in de stad voor onbepaalde tijd op te schorten. Eerder werd ook het WK atletiek indoor in Nanjing (13-15 maart) geschrapt.