Controverse in F1: Vettel ziet zege in Montreal door de neus geboord door tijdstraf van 5 seconden Tim Engelen

09 juni 2019

21u45 0 Formule 1 Heel de GP van Canada reed een Ferrari vooraan, maar een omstreden tijdstraf van vijf tellen voor Sebastian Vettel zorgde er tóch weer voor dat een Mercedes won. Wereldkampioen Lewis Hamilton profiteerde optimaal in Montreal, ver voor Max Verstappen die zijn race maximaliseerde met een vijfde plaats.

Pisnijdig was hij. Vol onbegrip, over de straf die hem tien rondjes voor het einde van de Canadese GP van die zo verlangde zege beroofde. Vijf tellen tijdstraf kreeg Sebastian Vettel van de wedstrijdleiding aan zijn broek, na een incident in de chicane waar hij in leidende positie de grip even kwijt was, door het gras gleed en met een bruuske stuurbeweging rechts terug de baan op moest sturen om zichzelf te redden van een crash. Maar bij die terugkeer op de baan zorgde hij er wel voor dat Hamilton vol in de ankers moest om niet de muur in te gaan. “Natuurlijk zag ik hem wel, maar waar had ik dan heen gemoeten?”, vroeg Vettel zich hardop af, na het horen van de straf. “Ze stelen de race van ons.”

Bekijk hier de actie van Vettel:

Che doveva fare #Vettel ? Mah decisione assurda !!!!!! #CanadianGrandPrix pic.twitter.com/Yqp65wXe2F Andrea Cuccello 🇪🇺🇮🇹(@ Cuccello) link

Want natuurlijk was het daarna gedaan met de spanning, die heel de middag boven de 50ste Grote Prijs van Canada hing, met Vettel voorop en Hamilton in zijn kielzog. Voor het eerst sinds de GP van Mexico van vorig jaar - gewonnen door Max Verstappen - leek een Mercedes eens niet met de zege aan de haal te gaan. Een eerste Ferrari-zege sinds de overwinning van Kimi Räikkönen in Amerika, vorig jaar herfst, leek in de maak. Tot dus die straf uitgesproken werd. Geen onlogische, Verstappen kreeg een soortgelijke sanctie in Japan vorig jaar, vanwege hinderen. Maar voor de lezing van Vettel was ook begrip. Ja, hij stuurde agressief terug, maar het was niet meer dan een correctie.

Sebastian Vettel on the team radio: Where the hell I was supposed to go?They are stealing the race from us!#CanadianGP 🇨🇦 #Seb5 #F1 Sebastian Vettel #5(@ sebvettelnews) link

That’s ridiculous 5 seconds penalty,Seb did well not to hit the https://t.co/f2onSfj4Bl GRIP ON GRASS !

No room on track there.Great driving from Lewis. Nigel Mansell CBE(@ nigelmansell) link

En dus zag Vettel wel als eerste de geblokte vlag, maar kreeg Hamilton meteen de zege achter zijn naam. Met boe-geroep van het Canadese publiek als gevolg “Niet de manier waarop ik had willen winnen, maar het is nu eenmaal gebeurd”, aldus Hamilton, die wel begrip had voor Vettel, maar de lezing van de stewards ook wel weer passend vond. “Je moet wel écht blind zijn als je denkt dat ik het anders op had kunnen lossen”, bleef Vettel volhouden. “Ik had nog geluk dat ik niet in de muur belandde. Dit is helemaal verkeerd. Compleet oneerlijk.”

Verstappen vijfde

En zo kreeg een niet heel boeiende GP van Canada alsnog stof tot napraten. Al zal Max Verstappen de wedstrijd snel willen vergeten. Hij voorspelde het zelf al. Gebeurde er niks voor zijn neus dan zou hij waarschijnlijk als vijfde eindigen. En als vijfde eindigde hij, na gestart te zijn vanaf plaats negen in de GP van Canada. Met een hele lange eerste stint van 49 rondjes op de witte harde band schoof hij op van negen naar vier, door zelf Lando Norris in te halen en de rest verdween voor zijn neus door de vroege pitstops. Maar helemaal goed pakte het plan niet uit, want met nog wat extra rondes op wit had Verstappen in het slot nog net even wat harder gewild op de rode softs, de snelste band in Canada. Maar na 49 rondjes was de grip van zijn banden compleet weg en moest hij wel voor veilig kiezen: de gele mediums. Daarop haalde hij meteen de twee weer over hem heen gesprongen Renault-coureurs in, om op plaats vijf te belanden. Maar daar bleef het ook bij in Montreal, voor de Limburger.