Charles Leclerc tekent nieuw miljoenencontract bij Ferrari

23 december 2019

11u13

Formule 1 Charles Leclerc zit ook de komende seizoenen in een Ferrari. Het contract van de 22-jarige Monegask is met drie jaar verlengd, waardoor hij nu tot het einde van 2024 vastligt.

Voor deze verlenging krijgt Leclerc ook een flinke zak geld mee. Volgens de geruchten uit de Italiaanse kranten gaat hij nu negen miljoen euro per jaar verdienen, drie keer meer dan hij nu verdient.



Leclerc won in zijn debuutjaar bij Ferrari twee grote prijzen en pakte liefst zeven pole positions. Met Leclerc hoopt Ferrari op de eerste wereldtitel bij de constructeurs sinds 2008. De laatste coureur die wereldkampioen werd bij de Scuderia? Kimi Räikkönen in 2007.

Stoelendans in 2021?

Veel topcoureurs, zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen, hebben een contract dat aan het einde van het komende seizoen afloopt. De kans bestaat dat er dus een flinke tombola gaat ontstaan voor het belangrijke 2021-seizoen, waarin heel wat van de huidige reglementen vervangen worden door nieuwe.