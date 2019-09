Charles Leclerc is snelste in glibberige eerste en tweede oefensessie van Monza GVS

06 september 2019

17u15

Bron: Belga 0 Formule 1 De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft de beste tijd neergezet tijdens de eerste en tweede oefenritten voor de Grote Prijs van Italië, de veertiende manche in het WK Formule 1.

Op het thuiscircuit van Ferrari in Monza klokte Leclerc in de openingsritten een rondje in 1:27.905. Daarmee was de Monegask, vorig weekend winnaar van zijn eerste GP in Spa-Francorchamps, sneller dan de verrassende McLarens van de Spanjaard Carlos Sainz (tweede op 0.306) en de Brit Lando Norris (derde op 0.545). Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) tekende voor de vierde chrono (op 0.825).

Na iets minder dan een half uur was Kimi Räikkönen het eerste slachtoffer van de regenachtige omstandigheden op de hogesnelheidsbaan. De Fin verloor zijn Alfa Romeo bij het uitkomen van de Parabolica-bocht en schoof zo via het grind de bandenstapel in. Het gevolg was de eerste rode vlag van de sessie. Na vijf minuten kon de sessie hervat worden, maar enkele minuten later was het opnieuw raak. Sergio Pérez kwam op het gras en was zijn Racing Point kwijt, resulterend in een fikse klap tegen de muur. Nadien werd het droger en veiliger voor iedereen.

En ook de tweede oefensessie domineerde de 21-jarige Fransman. Met een tijd van 1:20.978 bleef hij Lewis Hamilton voor die 1:21.046 reed. Vettel maakte in 1:21.179 het podium vol.

The red flag is back out as Sergio Perez hits the wall



His Racing Point has suffered damage to its front and rear wings#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qfEw6fnplW Formula 1(@ F1) link

Zaterdag volgen in Monza de derde oefenritten (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u). De GP begint zondag om 15u10. Hamilton won de Grote Prijs van Italië de voorbije twee jaar en staat in totaal vijf keer op de erelijst. De Brit is daarmee recordhouder samen met de Duitser Michael Schumacher.

The red flag stops the session as Kimi Raikkonen spins out 🔄



He is out of the car and about to return to the pit lane#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QqX27DBRSL Formula 1(@ F1) link