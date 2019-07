Chaos alom op Hockenheim: Verstappen triomfeert in knotsgekke en memorabele GP van Duitsland Joost Custers

28 juli 2019

17u04 6 Formule 1 In Duitsland is de GP F1 uitgedraaid op een doldwaas kijkstuk, waar noch Mercedes, noch Ferrari de zege kon opeisen. Mercedes scoorde zelfs geen punten in de wedstrijd voor eigen publiek. Max Verstappen was wel aan het feest, want de Nederlander won in de Red Bull Honda voor de zevende maal in zijn carrière, de tweede keer dit seizoen.

Wat regen, meer was er niet nodig om van de 11de F1-wedstrijd van het seizoen een spektakelstuk te maken. Vooraan wisselden de leiders elkaar af, met zelfs Lance Stroll die in zijn Racing Point even aan de leiding van de wedstrijd reed. De favorieten lieten het ondertussen grotendeels afweten, met crashes voor Charles Leclerc en Valtteri Bottas, waarbij die laatste stilaan mag gaan vrezen voor zijn zitje bij Mercedes F1 in 2020.

Ook Lewis Hamilton reed een dramatische GP, met fouten, schade en misschien wel de slechtste pitstop ooit in de geschiedenis van het Mercedes F1-team. Pierre Gasly (Red Bull) verdween kort voor het einde ook nog uit de race na een aanrijding met Alexander Albon (Toro Rosso).

Max Verstappen toonde nogmaals hoe goed hij is en zeker in wisselende omstandigheden en hij haalde het voor een ontketende Sebastian Vettel, die van de laatste naar de tweede plaats reed in zijn Ferrari. Daniel Kvyat (Toro Rosso) scoorde met zijn derde plek ook een derde maal een podium in zijn carrière. Lance Stroll (Racing Point) werd knap vierde, voor Carlos Sainz (McLaren), Albon (Toto Rosso), Raikkonen, Giovinazzi (beide Alfa Romeo), Grosjean, en Magnussen (beide Haas).

In het WK leidt Hamilton (223) nog steeds, voor Bottas (184), Verstappen (162) en Vettel (141).