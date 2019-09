CEO Spa-Francorchamps: “Aan het tracé van de Raidillon wordt niet geraakt, nulrisico bestaat jammer genoeg niet” DMM

02 september 2019

15u36

Bron: Belga 0 Autosport Het dodelijk ongeluk van Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race in Spa-Francorchamps heeft ook bij de CEO van het circuit wonden geslagen. “Wat er gebeurd is, valt echt te betreuren. Maar jammer genoeg herinnert het ons eraan dat een nulrisico in gemotoriseerde sporten niet bestaat.”

Volgens CEO Nathalie Maillet draagt de organisatie in Spa veiligheid hoog in het vaandel. “Het circuit heeft altijd goed samengewerkt met de FIA (Internationale Automobielfederatie) om de veiligheid te verbeteren. Nu is het wachten op het rapport van de FIA en daarna moeten we de precieze oorzaak van het ongeluk analyseren.”

De 22-jarige Hubert verongelukte nadat hij bij een uitwijkmanoeuvre een bandenmuur raakte en daarna met volle snelheid werd geramd door de wagen van Juan Manuel Correa. Die overleefde het ongeval maar liep breuken op in beide benen en een blessure aan de ruggengraat.

Enkele maanden geleden kondigde het circuit van Spa-Francorchamps aan dat er aanpassingen aan het circuit zouden komen om conform te zijn met de veiligheidsvoorschriften van de FIM (Internationale Motorsportfederatie). Spa wil immers internationale motorsportcompetities kunnen ontvangen.

“Er zijn werken voorzien in de Raidillon (de beroemde bocht waar het ongeluk gebeurde, red) voor de 24 Uren voor Motoren, die in 2022 zullen plaatsvinden. De omheiningen worden verhoogd en bestudeerd opdat er geen frontale botsingen meer kunnen gebeuren”, legt Maillet uit.

“Aan het tracé van de Raidillon wordt niet geraakt, maar we zullen wel opnieuw grindbakken plaatsen. In de motorsport zijn de voorschriften strikter. De aanpassingen zullen dus ook een positief effect op de wagens hebben. Momenteel wordt er overlegd over waar de grindbakken moeten komen en over hoe diep ze moeten zijn. We hopen voor het einde van het jaar alles rond te hebben zodat de nodige vergunningen kunnen worden aangevraagd.”

Het ongeluk heeft hoe dan ook geen gevolgen voor de toekomst van de Grote Prijs Formule 1 van België in Spa. “Spa-Francorchamps wordt na dit ongeluk niet in vraag gesteld als locatie voor de Formule 1. Wat gebeurde, is een wedstrijdfeit. Uiteraard tekent het ons allemaal. We moeten blijven werken aan de ontwikkeling van het circuit.”

