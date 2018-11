Brazilië was tien jaar geleden het F1-decor van waanzinnige laatste bocht: “Ze wilden me achteraf dood” GVS

09 november 2018

07u00 0 Formule 1 In de GP van Brazilië strijdt vijfvoudig kampioen Lewis Hamilton zondag enkel nog voor de eer, maar tien jaar geleden greep de Brit op het Autódromo José Carlos Pace zijn eerste wereldtitel. Dat na één van de spannendste Formule 1-manches ooit. De laatste bocht was beslissend, de onfortuinlijke Timo Glock heeft er nog nachtmerries van. “Ze wilden me achteraf dood.”

2 november 2008. De 23-jarige Lewis Hamilton ging met zeven WK-punten voorsprong op enige concurrent Felipe Massa de allerlaatste race in, die toen nog werd gehouden in Brazilië. Volgens het oude puntensysteem kreeg de winnaar tien stuks, de tweede acht en de derde zes, waarna elke positie lager één punt minder opleverde. Hamilton leek zijn eerste WK-triomf dus zomaar voor het grijpen, maar niets was minder waar.

In zijn thuishaven wilde Massa immers de hele F1-karavaan op z’n kop zetten. Hij snelde een dag eerder naar de poleposition, terwijl de McLaren-coureur zich tevreden moest stellen met een vierde stek. Geen man over boord, maar toen 24 uur later de hemelsluizen vlak voor de race opengingen, ging elke liefhebber op het puntje van zijn stoel zitten.

Weer of geen weer. Op Massa stond geen maat. Voor de ogen van tienduizend uitzinnige en kletsnatte fans vlamde de Braziliaan autoritair naar de zege. Bij Ferrari barstte één groot feest los, want Hamilton reed drie ronden van het einde op een zesde plek - niet voldoende om zijn eerste titel te veroveren. Massa had immers één zege meer, dus bij een gelijk aantal punten kroonde hij zich tot wereldkampioen. Maar dan eiste Timo Glock prompt de hoofdrol op.

Junção-bocht

De snelheidsduivel van Toyota sukkelde immers dat het geen naam had. De reden? Bij een tweede regenbui kozen zijn bazen er doodleuk voor om op droogweerbanden te blijven rondtoeren. Elke seconde begon het harder te regenen, elke seconde hadden ze meer en meer spijt van die keuze. Glock schaatste op dat moment als vijfde over het circuit.

In de allerlaatste ronde bengelde Hamilton nog zo’n tien seconden achter Glock. Vervolgens werd de Junção-bocht - de allerlaatste bocht van het jaar - het schouwtoneel van één van de meest waanzinnige momenten uit de F1-geschiedenis. Voor Glock duurde de race één ronde te lang, hij kreeg zijn bolide gewoonweg niet meer onder controle. Hamilton profiteerde en ging de Duitser enkele honderden meters voor de finish voorbij. Een wereld van verschil, want Hamilton pakte daardoor de vijfde stek, waardoor híj en niet Massa - die ondertussen al een dikke minuut met tranen van geluk tijdens zijn ereronde een feestje aan bouwen was, kampioen werd. Hamilton had 98 punten, Massa strandde op 97 stuks.

Ook in de pitbox van Ferrari was het feest dan al lang losgebarsten. Tot één mecanicien zijn collega’s plots tot de orde riep. “No, no”, klonk het vol ongeloof. De feestelijkheden werden een halt toegeroepen, waarna één monteur zijn cool helemaal verloor en een wand aan flarden sloeg.

De vreugde verplaatste zich enkele meters, want in de garage van McLaren gingen de decibels plots met een ruk de hoogte in. Voormalig vriendin en zangeres Nicole Scherzinger deelde mee in de pret.

Doodsbedreigingen

Tien jaar na datum ervaart Glock, die in 2013 de koningsklasse van de autosport verliet, nog steeds nare herinneringen aan het voorval. In een interview met ESPN dat woensdag werd afgenomen, stelt de Duitser door een moeilijke periode te zijn gegaan. “Direct na de race was het heel vervelend om de pers te woord te staan. Vooral de Italiaanse pers was hard. ‘Hoeveel heeft McLaren je betaald? Hoeveel heeft Lewis jou beloofd? Dat soort vragen kreeg ik voortdurend. Heel akelig.”

Maar het ging nog verder. “Er zijn doodsbedreigingen naar het huis van mijn ouders gestuurd. Mensen schreven dat ik doodgeschoten moest worden. Dat ik niet meer actief mocht zijn in de sport. Het was bijzonder extreem. Ik wist echt niet dat mensen zó slecht konden zijn.”