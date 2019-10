Bottas wint GP van Japan, Mercedes pakt zesde constructeurstitel op rij

13 oktober 2019

08u38 4 Formule 1 Valtteri Bottas heeft de GP van Japan gewonnen. De Fin reed autoritair naar zijn derde overwinning van het seizoen. Ploegmaat Lewis Hamilton eindigde als derde en komt weer een stap dichter bij zijn zesde wereldtitel. Mercedes kroonde zich voor de zesde opeenvolgende keer tot wereldkampioen bij de constructeurs.

Droomstart voor Bottas. De Mercedes-rijder stond als derde op de start grid, maar dook wel als leider de eerste bocht in. De beide Ferrari’s - Vettel startte vanop de poleposition, Leclerc als tweede - waren er meteen aan voor de moeite. Net als Bottas beleefde ook Verstappen een blitzstart. Maar die kon hij niet verzilveren. De Nederlander tikte Leclerc aan, ging uit de bocht en viel terug naar de achttiende plaats. In ronde 15 moest hij ook opgeven.

Door de aanrijding had ook Leclerc schade aan de voorvleugel. “Why don’t we continue a little bit”, gaf de Fransman door via de teamradio. In plaats van de pitlane in te gaan, bleef hij dan ook doorgaan. En dat bleek best gevaarlijk. Een stuk voorvleugel kwam een ronde later terecht op zijn achtervolger Hamilton. De Brit kon zonder problemen verder. Leclerc ging in ronde vier dan toch binnen en kwam als laatste weer de baan op.

Perfecte race Bottas

De Ferrari-coureur wachtte een lange inhaalrace, wat op het circuit van Suzuka is geen sinecure is. Voorin bleef Bottas autoritair aan de leiding. Na een perfecte race kwam zijn zege niet meer in het gedrang. Vettel won de strijd met Hamilton om de tweede plaats. Leclerc eindigde als zesde. Dankzij zijn derde plaats kan de wereldtitel Hamilton bijna niet meer ontglippen. Over twee weken in Mexico kan hij al wereldkampioen worden. De feestvreugde was trouwens compleet bij Mercedes, want ze pakken ook hun zesde opeenvolgende titel bij de constructeurs. Een unieke prestatie.

De uitslag

1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) de 301,664 km in 1u21:46.755

2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) op 13.343

3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 13.858

4. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 59.537

5. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:09.101

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1 ronde

7. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1 ronde

8. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1 ronde

9. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1 ronde

10. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1 ronde

11. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1 ronde

12. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1 ronde

13. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1 ronde

14. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 ronde

15. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1 ronde

16. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 ronde

17. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1 ronde

18. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) niet gefinisht

19. Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) op 2 ronden

Snelste ronde: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:30.983 in de 45e ronde (gem. 229,770 km/u)

Opgave: Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda), mechanisch probleem 15e ronde.