Bottas vliegt naar pole in GP van Oostenrijk, Vandoorne sneuvelt reeds in eerste kwalificatiefase XC

30 juni 2018

16u01 12 Formule 1 Valtteri Bottas heeft de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. De Fin van Mercedes was op de Red Bull Ring sneller dan ploegmakker Lewis Hamilton en Sebastian Vettel (Ferrari). Stoffel Vandoorne (McLaren) sneuvelde met de zestiende tijd reeds in de Q1.

Stoffel Vandoorne kon tijdens de vrije oefensessies niet overtuigen. En ook in de kwalificaties zat er geen toptijd in. De West-Vlaming sneuvelde met de zestiende chrono (1:05.271) reeds in de eerste kwalificatiefase. Onze landgenoot start morgen vanop de vijftiende plek door een gridstraf voor Charles Leclerc.

Ploegmakker Fernando Alonso deed het een stuk beter. De Spanjaard liet in Q1 de elfde tijd noteren. Knap, maar de derde en laatste kwalificatiefase zat er op dit parcours (logischerwijs) niet in. De McLaren-rijder klokte de veertiende tijd (1:04.965).

De polepositie was een prooi voor Valtteri Bottas. Hij scheurde met z’n bolide het snelst over de Red Bull Ring. Ploegmakker Lewis Hamilton moest vrede nemen met de tweede plaats. Hoe dan ook: Mercedes boven. Sebastian Vettel maakte de top drie compleet.

Vettel krijgt gridstraf van drie plaatsen

Sebastian Vettel heefteen gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de Grote Prijs van Oostenrijk. De Duitser moet morgen zo vanaf de zesde stek starten.

Vettel kreeg zijn sanctie voor het onnodig hinderen van de Spanjaard Carlos Sainz Jr (Renault). "Niemand had me gezegd dat Carlos daar reed", reageerde Vettel na de straf gehoord te hebben. "Ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden." Sainz moest even van de baan af in Q2, na onoordeelkundig afremmen van Vettel.

De commissarissen oordeelden dat Vettel, ondanks het ontbreken van een radio-oproep, zich bewust was van het probleem door te kijken in zijn spiegels. Hij had niet mogen afremmen, tijdens zijn vertragingsronde.

Vandoorne: "Resultaten kwalificaties voor GP Oostenrijk voldoen aan onze verwachtingen"

Stoffel Vandoorne start morgen op de vijftiende plaats met zijn McLaren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De 26-jarige Kortrijkzaan werd in de eerste kwalificatieronde zaterdag al uitgeschakeld met de 16e tijd. Hij kon slechts één plaats opschuiven nadat de Monegask Charles Leclerc (Sauber) gestraft werd en vijf plaatsen moest inleveren. "De resultaten voldoen min of meer aan onze verwachtingen", zei Vandoorne op de site van McLaren.

"De race is niet geheel vlekkeloos verlopen voor mij", aldus Vandoorne. "Ik heb dan wel geen bijzondere problemen gehad vanmiddag - we hebben vrijdag veel gesleuteld aan de wagen, maar vandaag hebben we niets veranderd - toch voelde de ene bandenset anders aan dan de andere, hetgeen moeilijk te verklaren valt. Misschien ligt het aan de voorbereiding van de banden, of andere wagens die een opwarmingsronde rijden voor hun kwalificatieronde."

"Al degenen die de trilstroken geraakt hebben, hebben onderdelen van hun auto stukgemaakt. Zelfs tijdens de kwalificatie deze namiddag werd mijn auto een beetje beschadigd - en ik heb die trilstroken zelfs niet aangeraakt. Die zijn erg hard, ik zie niet in waarom ze daar geplaatst moeten worden. Als je zo ver buiten de piste gaat, verlies je sowieso tijd", zo verklaarde de teamgenoot van de Spanjaard Fernando Alonso.

Startgrid

1e rij:

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2e rij:

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault)

3e rij:

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

4e rij:

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

5e rij:

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault)

6e rij:

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda)

7e rij:

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes)

8e rij:

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes)

9e rij:

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari)

10e rij:

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari)