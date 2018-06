Bottas vliegt naar pole in GP van Oostenrijk, Vandoorne sneuvelt reeds in eerste kwalificatiefase XC

30 juni 2018

16u01 7 Formule 1 Valtteri Bottas heeft de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. De Fin van Mercedes was op de Red Bull Ring sneller dan ploegmakker Lewis Hamilton en Sebastian Vettel (Ferrari). Stoffel Vandoorne (McLaren) sneuvelde met de zestiende tijd reeds in de Q1.

Stoffel Vandoorne kon tijdens de vrije oefensessies niet overtuigen. En ook in de kwalificaties zat er geen toptijd in. De West-Vlaming sneuvelde met de zestiende chrono (1:05.271) reeds in de eerste kwalificatiefase. Onze landgenoot start morgen vanop de vijftiende plek door een gridstraf voor Charles Leclerc.

Ploegmakker Fernando Alonso deed het een stuk beter. De Spanjaard liet in Q1 de elfde tijd noteren. Knap, maar de derde en laatste kwalificatiefase zat er op dit parcours (logischerwijs) niet in. De McLaren-rijder klokte de veertiende tijd (1:04.965).

De polepositie was een prooi voor Valtteri Bottas. Hij scheurde met z’n bolide het snelst over de Red Bull Ring. Ploegmakker Lewis Hamilton moest vrede nemen met de tweede plaats. Hoe dan ook: Mercedes boven. Sebastian Vettel maakte de top drie compleet.