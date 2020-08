Bottas verlengt met één jaar bij Mercedes SVL

06 augustus 2020

14u19

Bron: Belga 0 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (30) zal ook in 2021 voor Mercedes racen. Beide partijen hebben beslist hun overeenkomst met een jaar te verlengen. Dat heeft de F1-renstal bekendgemaakt.

“We zijn erg blij dat Valtteri voor minstens nog één seizoen bij ons team blijft”, verklaart Toto Wolff, teambaas bij Mercedes. “Valtteri werkt hard, is rechtdoorzee en heeft een goede band met iedereen in ons team. Ook met ploegmaat Lewis Hamilton, wat niet evident is wanneer beide piloten strijden voor het kampioenschap.”

“Al van toen ik als kind verliefd werd op de Formule 1 is het mijn droom geweest op een dag wereldkampioen te worden”, stelt Bottas. “Ik strijd dit jaar voor de titel. Door bij Mercedes te blijven, behoud ik de best mogelijke positie om ook volgend seizoen voor de titel te gaan.”

Bottas kwam na een periode bij Williams in 2017 bij Mercedes terecht na het verrassende afscheid van toenmalig wereldkampioen Nico Rosberg. Hij heeft acht GP’s op zijn palmares en behaalde 12 poleposities. De voorbije drie seizoenen hielp de Fin Mercedes telkens aan de constructeurstitel.

Het contract van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton loopt eind dit seizoen af. Zowel Mercedes als Hamilton lieten al optekenen dat een nieuwe overeenkomst niet veraf is.

Ook in het door de coronacrisis verstoorde seizoen 2020 lijkt de constructeurstitel Mercedes al niet meer te kunnen ontglippen. In de stand bij de piloten volgt Bottas na vier WK-manches echter al op 30 punten van Hamilton. Vanwege een lekke band eindigde Bottas zondag net buiten de punten in de GP van Groot-Brittannië. Komend weekend wordt er opnieuw geracet op het circuit van Silverstone.