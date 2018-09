Bottas troeft ploegmaat Hamilton af en pakt de pole in Rusland, Stoffel Vandoorne sneuvelt weer in Q1 MDB

29 september 2018

15u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Valtteri Bottas heeft de polepositie in de GP van Rusland in de wacht gesleept. Op de Sochi Autodrom was hij sneller dan zijn ploegmaat Lewis Hamilton die nog even op zijn 80ste polepositie moet wachten. Sebastian Vettel start morgen vanop de derde plek. Stoffel Vandoorne sneuvelde als 19de in de Q1. Door de vele gridstraffen start de Belg morgen wel als veertiende.

Nieuwe GP, wederom geen succes voor Stoffel Vandoorne in de kwalificaties. Hoewel onze landgenoot in de derde vrije oefensessie nog sneller was dan zijn ploegmakker Fernando Alonso, lagen de kaarten later op de dag anders. In de Q1 kon Vandoorne met een tijd van 1:35.977 enkel Lance Stroll achter zich houden. Zo sneuvelde de Belg opnieuw in de Q1. Net als Hartley, Alonso, Sirotkin en Stroll. De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) was met 1:32.410 goed voor de topchrono, voor zijn ploeggenoot Valtteri Bottas (1:32.964). Daarna volgden de Red Bulls van Max Verstappen (1:33.048) en Daniel Ricciardo (1:33.247) en de Ferrari's van Kimi Räikkönen (1:33.341) en Sebastian Vettel (1:33.476).

Geruisloze Q2

Ook Max Verstappen had zorgen aan zijn hoofd in Sochi. Door een gridstraf moet de snelle Nederlander achteraan het pak starten. Net als zijn ploegmakker Daniel Ricciardo. De twee piloten van Red Bull zagen het zinloze van de zaak in en namen dan ook niet deel aan de Q2. Ook Gasly en Hartley kregen een gridstraf. Omdat Verstappen, Ricciardo, Gasly, Sainz en Hulkenberg er de brui aan gaven, konden de tien overgebleven piloten zich met een gerust hart al voorbereiden op het slotakkoord van de dag. Van spanning was er in de Q2 helemaal geen sprake.

With engine penalties looming for both cars, that brings an end to our involvement in #Quali leaving both drivers with tyre selection flexibility on the grid tomorrow. 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/YjK2Yn99q2 Red Bull Racing(@ redbullracing) link

In de Q3 was dat wel het geval. Lewis Hamilton deed een gooi naar zijn 80ste polepositie in zijn carrière, maar kreeg tegenstand uit onverwachte hoek. Het was zijn die andere Mercedes-rijder Valtteri Bottas die halfweg voor de beste tijd zorgde. In extremis trachtte Hamilton nog Bottas de loef af te steken, maar de wereldkampioen nam zijn bocht veel te wijd. Weg polepositie. Voor Bottas is het de tweede pole van het seizoen, de zesde uit zijn carrière. Vorig jaar boekte de Fin zijn eerste GP-zege uit zijn carrière in Sochi.

De Ferrari's van Sebastian Vettel, Hamiltons concurrent voor de wereldtitel, en Kimi Räikkönen vertrekken vanaf de tweede rij. Achter hen staan Kevin Magnussen (Haas) en Esteban Ocon (Force India). In de WK-stand telt Hamilton een voorsprong van 40 punten op Vettel, met nog zes GP's te gaan. De GP begint zondag om 13u10.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A second pole of 2018 for @ValtteriBottas 👏 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3mGByLUYXl Formula 1(@ F1) link

Vandoorne wel sneller dan Alonso in derde vrije oefensessie

Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vandaag de negentiende tijd neergezet tijdens de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Rusland. Dat is de zestiende manche van het WK Formule 1. In de eerste twee oefensessies werd hij zestiende en achttiende.

Op het circuit in Sochi legde de West-Vlaming 14 rondjes af. Hij lukte een snelste rondje in 1:36.597. Slechts één piloot was trager: Vandoornes ploegmaat Fernando Alonso. De Spanjaard liet 1:36.992 optekenen.

Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton reed met zijn Mercedes naar 1:33.067, goed voor de topchrono. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas (1:33.321) was de op één na snelste. De Duitser Sebastian Vettel, tweede in de WK-stand, moest tevreden zijn met de derde tijd (1:33.667). Zijn collega bij Ferrari Kimi Räikkönen (1:33.688) werd vierde. Daarna volgden de Red Bulls van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Zij starten zondag achteraan de grid, ze werden bestraft voor het vervangen van motoronderdelen.