Bottas snelt naar winst in GP van Japan, Hamilton weer stap dichter bij zesde wereldtitel

AB

13 oktober 2019

08u38 0 Formule 1 Valtteri Bottas heeft de GP van Japan gewonnen. De Fin snelde autoritair naar zijn derde overwinning van het seizoen. Mercedes-ploegmaat Lewis Hamilton eindigde als derde en is weer een stap dichter bij zijn zesde wereldtitel.

Droomstart voor Bottas. De Mercedes-rijder stond als derde op de start grid, maar dook wel als leider de eerste bocht in. De beide Ferrari’s - Vettel startte vanop de poleposition, Leclerc als tweede - waren er meteen aan voor de moeite. Net als Bottas beleefde ook Verstappen een blitzstart. Maar die kon hij niet verzilveren. De Nederlander tikte Leclerc aan, ging uit de bocht en viel terug naar de achttiende plaats. In ronde 15 moest hij ook opgeven.

Door de aanrijding had ook Leclerc schade aan de voorvleugel. “Why don’t we continue a little bit”, gaf de Fransman door via de teamradio. In plaats van de pitlane in te gaan, bleef hij dan ook doorgaan. En dat bleek best gevaarlijk. Een stuk voorvleugel kwam een ronde later terecht op zijn achtervolger Hamilton, die daardoor zijn spiegel verloor. Leclerc ging in ronde vier dan toch binnen en kwam als laatste weer de baan op.

De Ferrari-coureur wachtte een lange inhaalrace, wat op het circuit van Suzuka is geen sinecure is. Voorin bleef Bottas autoritair aan de leiding. Na een perfecte race kwam zijn zege niet meer in het gedrang. Vettel won de strijd met Hamilton om de tweede plaats. Leclerc sloot een sterke race af als zesde. De wereldtitel kan Hamilton bijna niet meer ontglippen. Mercedes won ook voor de zesde opeenvolgende keer de wereldtitel bij de constructeurs.