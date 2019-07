Bottas snelste in vrije oefenritten Silverstone, Verstappen zevende LPB

12 juli 2019

16u55

Bron: anp

De Fin Valtteri Bottas heeft in zijn Mercedes de snelste ronde (1:26.732) geklokt in de tweede vrije oefenritten voor de Grote Prijs F1 van Groot-Brittannië. Zijn ploegmaat Lewis Hamilton was een fractie langzamer: 1:26.801. Charles Leclerc noteerde in zijn Ferrari de derde tijd (1:26.929), zijn teamgenoot Sebastian Vettel reed de vierde tijd (1:27.180).

Max Verstappen klokte de zevende tijd. De Nederlander van Red Bull was net als in de eerste sessie langzamer dan zijn Franse ploegmaat Pierre Gasly, die de vijfde chrono neerzette. Gasly was in de eerste vrije training nog de snelste.

Zaterdag staan de derde vrije oefensessie en kwalificaties op het programma, de GP vindt zondag plaats.