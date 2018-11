Bottas snelste in tweede vrije oefenritten Abu Dhabi, Vandoorne achttiende MH en LPB

23 november 2018

15u33

Bron: anp/belga 3 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) noteerde deze namiddag de snelste tijd in de tweede vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de 21e en laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap Formule 1.

Op het circuit van Yas Marina klokte Bottas een ronde in 1:37.236. Daarmee toonde hij zich sneller dan de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen (tweede op 0.044) en de Australiër Daniel Ricciardo (derde op 0.192). Wereldkampioen Lewis Hamilton, ploegmaat van Bottas, was goed voor de vierde chrono (op 0.207).

Stoffel Vandoorne (McLaren) zette, net als in de eerste oefenritten, met 1:39.938 de achttiende tijd neer. Spaanse teamgenoot Fernando Alonso was goed voor de dertiende plaats (1:38.725). Morgen vinden de derde oefenritten en de kwalificaties plaats, zondag start de GP om 17u10 (14u10 in België).

