Bottas rijdt snelste rondje op Nürburgring en start morgen op pole Redactie

10 oktober 2020

16u01 2 Formule 1 Valtteri Bottas start morgen op de pole in de Grote Prijs van de Eifel, de elfde manche in de Formule 1. Op de Duitse Nürburgring klokte de Fin in zijn Mercedes een rondje van 1:25.269. Daarmee liet hij ploegmaat Lewis Hamilton en Max Verstappen (Red Bull) achter zich.

Valtteri Bottas takes his third pole of 2020 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/HuVxR8hykj Formula 1(@ F1) link

Bottas werkte zijn snelste ronde op het mythische circuit af in 1:25.269 en was daarmee 256 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen en huidige WK-leider. De derde plaats ging naar de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die 293 duizendsten trager was dan Bottas, de winnaar van de vorige Grote Prijs in het Russische Sotsji.

De Grote Prijs wordt morgennamiddag (14u10-16u10) gereden. Het is van 2013 geleden dat een F1-race plaatsvond op de Nürburgring. Toen was thuisrijder Vettel de beste. Hij start morgen pas op een elfde plek.

Als Hamilton morgen de beste is, behaalt de zesvoudige wereldkampioen zijn 91ste GP-zege. Daarmee zou de 35-jarige Brit op gelijke hoogte komen van de Duitse recordhouder Michael Schumacher.

