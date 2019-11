Bottas pakt pole in Austin, Hamilton start in jacht naar zesde wereldtitel als vijfde GVS

02 november 2019

23u03 2 Formule 1 Valtteri Bottas (Mercedes) vertrekt morgen vanop de pole in de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de negentiende Formule 1-manche van het seizoen. Hij was sneller dan Sebastien Vettel (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull). Hamilton, die morgen zonder ongelukken zijn zesde wereldtitel pakt, vertrekt op het circuit van Austin als vijfde.

De Grand Prix start om 20u10 Belgische tijd. Hamilton kan voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen worden. De Brit telt 74 punten voorsprong op zijn ploegmakker en polepakker Bottas. Hij pakt de titel als Bottas als tweede of lager finisht. Indien Bottas de race wint volstaat een negende plaats voor Hamilton, indien hij de snelste ronde rijdt, of een achtste plaats, indien Bottas de snelste ronde rijdt.