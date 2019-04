Bottas pakt de pole in China, ploegmaat Hamilton vertrekt vanaf tweede plek in duizendste Formule 1-race TLB

13 april 2019

09u00

Bron: Belga 2 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas vertrekt morgen vanuit polepositie tijdens de Grote Prijs van China, de derde manche van het WK Formule 1 en de duizendste uit de geschiedenis.

De leider in de WK-tussenstand zette zaterdag in zijn Mercedes de beste tijd neer tijdens de kwalificaties op het circuit van Shanghai. Met een rondje van 1:31.547 bleef hij zijn Britse teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton (tweede op 0.023) voor. Voor de 29-jarige Bottas is het de zevende pole uit zijn carrière, de eerste dit seizoen.

Op de tweede rij starten de Ferrari’s van de Duitser Sebastian Vettel (derde op 0.301) en de Monegask Charles Leclerc (vierde op 0.318). De derde rij wordt bezet door de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen (vijfde op 0.542) en de Fransman Pierre Gasly (zesde op 1.383).

De Grote Prijs van China begint morgen om 8u10 (Belgische tijd). Vorig jaar won de Australiër Daniel Ricciardo in een Red Bull de wedstrijd. De Australiër reed nu in een Renault de zevende kwalificatietijd.

De volledige startgrid:

. 1e rij

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

. 2e rij

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

. 3e rij

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda)

. 4e rij

Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault)

. 5e rij

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

. 6e rij

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes)

. 7e rij

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault)

. 8e rij

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes)

. 9e rij

George Russell (GBr/Williams-Mercedes)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes)

. 10e rij

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda)