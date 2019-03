Bottas opent F1-seizoen met zege in Australië, Verstappen finisht als derde XC

17 maart 2019

08u02

Bron: Belga 11 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de Grote Prijs van Australië gewonnen, de openingsmanche van het WK Formule 1. Op het circuit van Albert Park in Melbourne haalde Bottas het na een race met weinig incidenten voor zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

De vijfvoudige wereldkampioen was vanop de pole gestart met Bottas naast hem. De Fin ging meteen voorbij de tweevoudige titelverdediger en reed quasi de hele wedstrijd aan de leiding. Aan de streep had hij ruim twintig seconden voorsprong op Hamilton.

Voor de 29-jarige Bottas is het de vierde overwinning uit zijn carrière, de eerste in Melbourne. Omdat hij de snelste ronde neerzette, verdiende de Fin een extra WK-punt.

De voorbije twee jaar ging de winst 'down under' naar de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Die moest nu tevreden zijn met de vierde plaats, na de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).

De Monegask Charles Leclerc eindigde in zijn eerste GP voor Ferrari op de vijfde plaats. De Deen Kevin Magnussen (Haas) reed als zesde over de streep.

Over twee weken (31 maart) vindt in Bahrein de tweede Grote Prijs van het seizoen plaats.

Bottas: “Mijn beste race ooit”

“Ik weet niet wat er net gebeurd is. Mijn start was heel goed, dit was zeker en vast mijn beste race ooit. Ik voelde mij gewoon zo goed. Ik had alles onder controle. De wagen voelde uitstekend. Ik moet hiervan genieten”, zei Bottas na zijn knappe overwinning.

Omdat de Fin ook de snelste ronde neerzette, verdiende hij een extra WK-punt. “Die snelste ronde is een nieuwe regel. Omdat het gevoel goed zat, ben ik er voluit voor gegaan. Ik ben zo gelukkig en kijk al uit naar de volgende wedstrijd.” Die wordt over twee weken in Bahrein afgewerkt.

Wereldkampioen Hamilton eindigde op ruime afstand van zijn teamgenoot als tweede. “Het was een goed weekend voor de ploeg dus moet ik tevreden zijn voor iedereen”, reageerde de Brit. “Valtteri zette een ongelofelijke wedstrijd neer vandaag en verdiende het. Het is een prachtige start van het jaar en hier hadden we op gehoopt met het team.”

Verstappen: “Dit resultaat is zeer positief”

“Het seizoen beginnen op het podium is natuurlijk heel goed. Ik kon in de race Vettel (Ferrari) passeren en inhalen op dit circuit is niet makkelijk”, aldus Verstappen.

De Nederlander was nog blijer dat zijn Red Bull mee kon in het tempo van de Mercedes van wereldkampioen Hamilton. “Ik kon met hem de strijd aan. Jammer dat ik hem niet meer echt kon bedreigen in de slotfase, maar dit resultaat is zeer positief. Ik moet Honda een compliment geven. Het is ook de eerste podiumplek voor onze nieuwe motorleverancier.”

Vettel: “Niet het resultaat waarop we hadden gehoopt”

“Dit was een moeilijk weekend voor ons”, zei Vettel, die zijn Monegaskische teamgenoot Charles Leclerc als vijfde zag finishen. “Het puntenaantal is behoorlijk (12 ptn), maar dit is niet het resultaat waarop we hadden gehoopt. De goeie vorm van de voorbije weken (tijdens de testritten in Barcelona, red) was er niet. De komende dagen moeten we proberen te begrijpen hoe dat komt. Maar de volgende race komt er snel aan (31 maart in Bahrein) dus we moeten bekijken wat er mogelijk is. Vandaag had ik het door de banden heel lastig op het einde. Charles was in het slot sneller. Ik heb mijn best gedaan en vierde en vijfde is niet slecht voor het team. Maar we eindigen een minuut na de winnaar, dat is niet goed.”