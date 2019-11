Bottas nu al strijdvaardig voor volgende F1-seizoen: “Ik ben Rosberg niet” MGL

11u50 0 Formule 1 Valtteri Bottas heeft van zich laten spreken in aanloop naar de GP van Brazilië van komend weekend. Het is de voorlaatste GP van het seizoen en de Fin eindigt al zeker tweede in de stand na z’n ongenaakbare ploegmaat bij Mercedes, Lewis Hamilton. Bottas kon hem dit jaar amper bedreigen en ontpopt zich zo wel tot de perfecte ploegmakker, maar individueel rijdt hij zich minder in de kijker. Daar wil hij volgend seizoen verandering in brengen: “Ik heb plannen”.

Bottas won dit seizoen dan wel vier wedstrijden, maar kon niet op tegen de tien overwinningen van Hamilton. In de persbabbels voorafgaand aan de GP van Brazilië sprak de Fin klare taal: “Ik heb wel plannen om Hamilton volgend jaar dichter te benaderen en misschien gewoon zelfs beter te doen, maar wat die plannen inhouden ga ik niet uit de doeken doen.” Bottas voegde eraan toe dat als hij z’n gewenste niveau haalde hij de entourage van Hamilton serieus op de zenuwen kan werken: “Als ik op m’n niveau rijd weet ik dat de andere kant van de garage nerveus wordt. Ik weet dat dat dan wel tot foutjes zou kunnen leiden bij hen.”

“Ik ben Rosberg niet”

Bottas is het ook beu dat hij vaak vergeleken wordt met de vorige ploegmaat van Hamilton, Nico Rosberg. De Duitser werd in 2016 wereldkampioen na een epische strijd met Hamilton. Uiteindelijk won Rosberg het kampioenschap met amper vijf punten voorsprong op de Brit. Op de vraag of hij dezelfde mentale spelletjes moet spelen zoals Rosberg in 2016 antwoordde Bottas wat gepikeerd: “Om eerlijk te zijn ben ik die vergelijkingen met hem een beetje beu. Iedere rijder is uniek. Ik ben Rosberg niet, ik ben gewoon mezelf. Antwoorden zal ik wel op de piste geven.”