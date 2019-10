Bottas (Mercedes) is ook in tweede oefenritten de snelste in Japan Redactie

11 oktober 2019

08u59 0 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft na de eerste ook de tweede oefenritten gedomineerd voor de Grote Prijs van Japan, de zeventiende manche in het WK Formule 1.

Op het circuit van Suzuka klokte hij vrijdag in de tweede sessie een rondje in 1:27.785. Opnieuw was zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen en WK-leider, tweede. Hij moest 0.100 toegeven. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) zette de derde tijd neer op 0.281. Dan volgden de Ferrari's van de Monegask Charles Leclerc (vierde op 0.356) en de Duitser Sebastian Vettel (vijfde op 0.591).

Vanwege de dreiging van tyfoon Hagabis wordt er zaterdag niet geracet in Suzuka. Daardoor vervallen de derde oefenritten en verschuiven de kwalificaties naar zondagmorgen 10u lokale tijd (3u in België). De GP begint zondag om 14u10 lokale tijd (7u10 in België).

Lewis Hamilton won de Grote Prijs van Japan de voorbije twee jaar. Met vijf zeges is hij een overwinning verwijderd van het record van de Duitser Michael Schumacher. Vettel triomfeerde al vier keer in Japan, voor het laatst in 2013.