Bottas is snelste in ochtendsessie van derde testdag in Barcelona

21 februari 2020

13u41

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet in de ochtendsessie van de derde dag van de testdagen in de Formule 1.

Op het circuit van Catalonië in Montmelo, in de buurt van Barcelona, werkte de Finse vicewereldkampioen 65 ronden af. Zijn toptijd bedroeg 1:15.732. Daarmee was hij 1.370 sneller dan de Fransman Esteban Ocon (Renault).

De Canadees Lance Stroll (Racing Point) was goed voor de derde tijd, op 1.606 van Bottas. Sebastian Vettel moest het na 40 ronden voor bekeken houden. De Ferrari van de viervoudige wereldkampioen kampte met technische problemen. De Duitser was vrijdagmorgen goed voor de negende tijd (op 2.652).