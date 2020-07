Bottas grijpt eerste pole van nieuwe Formule 1-seizoen na spannend onderonsje met Hamilton, Ferrari stelt teleur GVS

04 juli 2020

16u02 1 Formule 1 Valtteri Bottas veroverde de eerste pole van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Fin was op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg nipt sneller dan zijn teammaat Lewis Hamilton. Max Verstappen finishte op een halve seconde als derde. Ook na de coronacrisis dus een oppermachtig Mercedes, Ferrari was dan weer nergens. De race start morgen om 15u10.

Eindelijk brulden de Formule 1-motoren weer. Na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen trok het zeventigste F1-seizoen zich op gang met de Grote Prijs van Oostenrijk. Zesvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton toonde zich autoritair in de drie oefensessies, maar moest tijdens de kwalificaties zijn meerdere erkennen in ploeggenoot Valtteri Bottas. Al was het verschil met twaalf honderdsten zeer nipt. Max Verstappen werd derde, op een halve seconde. Mercedes boven. Voor Ferrari werd het een start in mineur. Charles Leclerc werd zevende, Sebastian Vettel, die vertrekt bij Ferrari, geraakte zelfs niet in Q3 en start morgen als elfde.

Formula One hoopt dit seizoen nog een achttiental races te houden, in plaats van de oorspronkelijk geplande 22 Grote Prijzen. Vooralsnog zijn er echter nog maar acht GP's bevestigd, waaronder die van België op het Circuit van Spa-Francorchamps (op 30 augustus). Alle wedstrijden vinden momenteel achter gesloten deuren plaats en met uitgebreide gezondheidsprotocollen.

