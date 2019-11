Bottas domineert ook tweede vrije oefenritten in Abu Dhabi LPB

29 november 2019

16u12

Bron: Belga 0

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft na de eerste ook de tweede oefensessie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotmanche van het WK Formule 1, gedomineerd. Op het Yas Marina Circuit zette hij deze namiddag een ronde neer in 1:36.256. Daarmee was hij 0.310 duizendsten sneller dan zijn Britse teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton. Voor de derde en vierde tijd tekenden de Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc (op 0.386) en de Duitser Sebastian Vettel (op 0.435). De Nederlander Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vijfde chrono (op 0.551).

Zaterdag volgen de derde vrije oefenritten (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). De Grote Prijs begint zondag om 14u10. De GP van Abu Dhabi staat sinds 2009 op de kalender. Hamilton won de race vorig jaar voor de vierde keer en is daarmee recordhouder voor Sebastian Vettel (drie zeges).