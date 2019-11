Bottas botst met Grosjean, maar domineert wel beide oefenritten in Abu Dhabi, ook Vettel maakt schuiver LPB/MGL

29 november 2019

18u18

Bron: Belga 0 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft na de eerste ook de tweede oefensessie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotmanche van het WK Formule 1, gedomineerd. Op het Yas Marina Circuit zette hij deze namiddag een ronde neer in 1:36.256. Daarmee was hij ruim drie tienden sneller dan zijn Britse teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton. De twee Ferrari’s parkeerden zich op de derde en vierde plaats. Leclerc klopte z’n Duitse teamgenoot Sebastian Vettel. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vijfde chrono, op ruim een halve seconde.

Voor Bottas eindigde de tweede oefensessie wel in mineur. De Fin kwam in aanraking met de Haas van Romain Grosjean. Bij een inhaalmanoeuvre stuurde Grosjean te kort in en deed zo de deur volledig dicht voor Bottas. De twee raakten elkaar, maar zonder veel erg. “Ik denk dat hij me niet echt zag komen aan de binnekant. Ik ging voor het inhaalmanoeuvre, maar er was geen ruimte. Mijn verontschuldigingen naar hem toe alvast.”

Valtteri Bottas thought he had room to overtake on the inside



Romain Grosjean disagreed#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5Jk7vt6urk Formula 1(@ F1) link

Ook Vettel maakt schuiver

In de eerste vrije training had ook Vettel problemen. De Duitser verloor even de controle waardoor z’n bolide zich omgekeerd licht in de vangrail plantte. Zaterdag volgen de derde vrije oefenritten (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). De Grote Prijs begint zondag om 14u10. De GP van Abu Dhabi staat sinds 2009 op de kalender. Hamilton won de race vorig jaar voor de vierde keer en is daarmee recordhouder voor Sebastian Vettel (drie zeges).

That was NOT a good end to FP1 for Sebastian Vettel#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/7omwhyvwpe Formula 1(@ F1) link