Bizarre scène met Vettel in de hoofdrol: ongeduldige Duitser bereikt bijna kookpunt tijdens weging en dreigt zelfs even steward aan te rijden TLB

11 november 2018

08u46

Bron: SkySports 0 Formule 1 ‘t Zijn frustrerende tijden voor Sebastian Vettel. De Duitser van Ferrari moest de wereldtitel in de Formule 1 andermaal aan Lewis Hamilton laten en de 31-jarige snelheidsduivel uit Heppenheim rijdt daardoor duidelijk gepikeerd rond in Brazilië. Tijdens de kwalificaties bereikte Vettel bijna zijn kookpunt toen een weging in zijn ogen niet vlot genoeg verliep.

Tijdens het tweede deel van de kwalificaties, toen het voorzichtig begon te regenen op Interlagos, werd Vettel door de stewards naar binnen geroepen voor een weging. De Duitser had daar duidelijk weinig zin in, zo maakte hij met handgebaren duidelijk. De nummer twee van de WK-stand reed eerst een kegel omver die voor de weegbrug stond. Een steward raapte de kegel op, maar het hart van de arme man sloeg toch een slag over toen Vettel hem even dreigde aan te rijden. De man, die voor de brug stond, kon gelukkig net op tijd opzij springen. Vettel had volgens de regels ook de motor van zijn Ferrari moeten uitzetten, maar de Duitser verzuimde dat omdat hij snel weer de baan op wilde. Hij reed ook zelf van de weegbrug af en beschadigde daarmee de balansblokken.

Boete en waarschuwing

“Ik vond het oneerlijk dat ik naar de weegschaal werd geroepen terwijl de omstandigheden zo veranderlijk waren”, zei Vettel, die in de strijd om poleposition werd afgetroefd door Lewis Hamilton. De Brit, die zich twee weken geleden in Mexico al verzekerde van zijn vijfde wereldtitel, zette met 1:07.281 een baanrecord neer. Vettel was 0.093 minder snel.

De Duitse piloot van Ferrari moest zich na de kwalificaties komen verantwoorden bij de stewards voor het overtreden van de regels. Een gridstraf dreigde, maar Vettel kwam weg met een waarschuwing en een boete van 25.000 euro. Hij start deze namiddag, de GP begintom 18u10, dus nog altijd als tweede.