Big business: Hamilton pakt andermaal het meeste poen in Formule 1, kneusje moet het stellen met liefst 306 keer minder GVS/YP

13 maart 2019

13u03

Bron: BBC, Daily Mail, Forbes 0 Formule 1 Formule 1, dat is ook big business. Zeker als je meestrijdt om de knikkers. Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton mag dit jaar hoe dan ook 46 miljoen euro op z’n bankrekening bijschrijven. Zonder bonussen, zonder sponsorcontracten. Een wereld van verschil met nieuwkomer Alexander Albon. De rookie van Torro Rosso moet tevreden zijn met 150.000 euro, ofwel 306 keer minder dan Hamilton.

Lewis Hamilton verlengde vorige zomer zijn contract bij Mercedes tot eind 2020. Dat wederzijds vertrouwen ging gepaard met een flinke loonsverhoging. Volgens de BBC en het gespecialiseerde Forbes ontvangt de Brit jaarlijks 46 miljoen euro, wat hem meteen de best verdienende Formule 1-piloot ooit maakt. Het gaat dan puur om het jaarsalaris, zonder bonussen of inkomsten uit sponsorcontracten. Zo streek Hamilton vorig jaar nog eens een extra 11 miljoen euro op om producten van Tommy Hilfiger, Puma, Bose en Monster Energy te vertegenwoordigen en op regelmatige basis via zijn outfit te tonen aan het grote publiek. De snelheidsduivel uit Stevenage prijkte daarmee in de Forbes-lijst van best verdienende sportlui op de twaalfde plek.

Nieuwkomer Alexander Albon verdient het minste van alle F1-piloten. De Thaise Brit maakt dit weekend zijn debuut in een Torro Rosso en vergaart komend seizoen 150.000 euro, ofwel 306 zo weinig dan Hamilton. De bonussen die Albon opstrijkt zijn daarenboven nihil en ook de sponsorcontracten zijn veel minder lucratief.

Met 40 miljoen euro krijgt Ferrari-kopman Sebastian Vettel zes miljoen minder dan zijn grote concurrent. Nadien gaapt het grote gat: Daniel Ricciardo geniet van een jaarloon van 15 miljoen euro. De Australiër stapte in het tussenseizoen over van Red Bull naar Renault, en dat legde hem geen windeieren. Zijn salaris werd verdrievoudigd. “Maar dat voelt niet ongemakkelijk of raar aan. Ik vind dit zelfs logisch”, vertelde Ricciardo al eerder over zijn lonende overstap. De top vijf wordt vervolledigd door Max Verstappen en Valtteri Bottas. Ondanks de Fin aardig wat adelbrieven kan voorleggen, verdient hij dus bijna zeven keer zo weinig dan ploegmaat Hamilton. Na een minder seizoen moest hij immers inbinden.

Het voelt niet ongemakkelijk of raar aan. Ik vind dit zelfs logisch Daniel Ricciardo over zijn salaris dat werd verdrievoudigd

Om een idee te schetsen van de bonussen die Formule 1-piloten als extra toetje kunnen vergaren: De Telegraaf onthulde onlangs dat Max Verstappen bij elke zege 1.500.000 euro ontvangt van werkgever Red Bull. Voor ieder WK-punt dat de Nederlander in de wacht sleept, krijgt hij nog eens 43.000 euro overgemaakt. Verstappen verdient daarenboven ongeveer 500.000 per jaar aan sponsordeals.

Formule 1-lonen

Alexander Albon - Toro Rosso: € 150.000

George Russell - Williams: € 160.000

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Sauber: € 200.000

Lando Norris - Mclaren: € 225.000

Daniil Kvyat - Toro Rosso: € 275.000

Robert Kubica - Williams: € 500.000

Kevin Magnussen - Haas: € 1.000.000

Lance Stroll - Racing Point: € 1.000.000

Pierre Gasly - Red Bull: € 1.200.000

Romain Grosjean - Haas: € 1.500.000

Sergio Perez - Racing Point: € 3.000.000

Charles Leclerc - Ferrari: € 3.000.000

Carlos Sainz - Mclaren: € 3.500.000

Nico Hulkenberg - Renault: € 4.000.000

Kimi Räikkönen - Alfa Romeo Sauber: € 4.000.000

Valtteri Bottas - Mercedes: € 7.500.000

Max Verstappen - Red Bull: € 12.000.000

Daniel Ricciardo - Renault: € 15.000.000

Sebastian Vettel - Ferrari: € 40.000.000

Lewis Hamilton - Mercedes: € 46.000.000