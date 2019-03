Bevestigd: Mick Schumacher debuteert in Formule 1-wagen YP

26 maart 2019

10u54

Bron: Belga 0 Formule 1 Mick Schumacher debuteert volgende week in een Formule 1-wagen. Alfa Romeo bevestigde dinsdag dat de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in Bahrein een test mag afleggen. Gespecialiseerde autosportwebsites hadden het nieuws eerder al gemeld.

De 20-jarige Schumacher zal zijn vuurdoop volgende week woensdag beleven. "Ik ben uiteraard in de wolken en ik wil Alfa Romeo bedanken voor deze kans", zegt het jonge racetalent. "Ik kijk uit naar de bijzondere ervaring."

Alfa Romeo, het toenmalige Sauber, is het zusterteam van Ferrari. Komende dinsdag zou Schumacher ook een test mogen afleggen in een bolide van de Scuderia, maar dat is nog niet bevestigd. De Duitser, regerend Formule 3-kampioen, maakt sinds januari deel uit van de Driver Academy van Ferrari. Dit jaar neemt hij met renstal Prema deel aan de Formule 2.

Michael Schumacher werd in een Ferrari vijf keer op rij wereldkampioen tussen 2000 en 2004.