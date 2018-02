Bernie Ecclestone (87) noemt afschaffing grid girls puriteins: "Wat is er verkeerd aan een mooi meisje dat voor een wagen staat?" LPB

02 februari 2018

11u30

Bron: The Sun 18 Formule 1 Bernie Ecclestone (87) is duidelijk niet geraadpleegd bij de beslissing om de grid girls af te schaffen vanaf het komende F1-seizoen. De vroegere big boss van de Formule 1 noemt de maatregel 'puriteins'.

"Deze meisjes maakten deel uit van de show", reageert de voormalige F1-baas bitter in de Britse krant The Sun. "Ik betreur ten zeerste de beslissing die nu genomen is. Je moet mij eens uitleggen waarom het concept van de grid girls de Formule 1 zou schaden. De piloten waren er dol op, het publiek hield van hen, niemand zag er een probleem in. Wat is er verkeerd aan een mooi meisje dat voor de start van een Grote Prijs een bord omhooghoudt voor een wagen? Bovendien maakten de grid girls het makkelijker voor de piloten om naar de juiste startpositie te stappen."

Eerder deze week noemde Sean Bratches, commercieel directeur van de Formule 1, de schaars geklede grid girls niet meer van deze tijd. "Hoewel de grid girls decennialang een vast onderdeel waren van de Formule 1, hebben we het gevoel dat het gebruik niet meer past bij de normen van deze tijd", zei Bratches. "Wij geloven niet dat het inzetten van grid girls gepast is of relevant is voor de Formule 1 en de fans wereldwijd."

De eerste Grote Prijs van het seizoen 2018 wordt op 25 maart in Australië gereden. Zonder grid girls, de klaagzang van 'Bernie' ten spijt.