Bemoedigend: Stoffel Vandoorne zet op testdag in Barcelona derde snelste ronde neer in nieuwe MCL33 Redactie

27 februari 2018

18u00

Bron: Belga 4 Formule 1 Stoffel Vandoorne is vanmorgen in zijn nieuwe MCL33 begonnen aan het nieuwe seizoen. Tijdens de tweede testdag in Barcelona, op het circuit van Montmelo, kwam Vandoorne voor het eerst in actie met zijn wagen voor 2018. En wat bleek: de eerste tests waren meer dan bemoedigend. Onze landgenoot klokte de derde snelste tijd af.

In een ook ontzettend koud Barcelona was het moeilijk voor de bolides om onder stoom te komen en kwam de dag erg traag op gang. Maar even na 12u zette Vandoorne de tot dan snelste rondetijd neer in 1'20"325 en hij deed dat op de nieuwste zachte band: de hypersoft. Nadien gingen Valtteri Bottas en Sebastian Vettel een tikje sneller: de nummer 3 van vorig seizoen perste 1'19"976 uit zijn Mercedes. Ferrari-rijder en vicewereldkampioen Sebastian Vettel klokte af na 1'19"673.

Rond 16u40 ging iedereen noodgedwongen de pitstraat in omwille van lichte sneeuwval. Dat weerhield de meeste coureurs ervan om de testdag voort te zetten. Al waagden onder meer Bottas, Kubica en Verstappen zich aan enkele rondjes. Even later zocht ook Vettel opnieuw het asfalt op. Met 98 ronden was de Ferrari-rijder overigens de meest productieve coureur vandaag, voor Bottas (94).

You didn’t think a little bit of snow would worry us did you? @ValtteriBottas loves the stuff! ☃️#DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/6AyYmT8z6X Mercedes-AMG F1(@ MercedesAMGF1) link

The track is getting busier 🙌



And Vandoorne is currently top of the timing screens, with a 1:20.325 💪



Follow live timing on the Official F1 App as the times keep coming#F1 #F1Testing pic.twitter.com/QP9SZxMwoL Formula 1(@ F1) link

Vandoorne staat voor zijn tweede seizoen in de F1, na een enigszins teleurstellend 2017. In zijn eerste seizoen als titularis bij McLaren kende hij veel motorproblemen en moest hij tevreden zijn met een zestiende plaats in de eindafrekening. Zijn beste resultaat was een zevende stek in de Grote Prijzen van Singapore en Maleisië.

Gisteren testte Vandoorne's ploegmakker, de Spanjaard Fernando Alonso, de nieuwe Renault-motor al. Hij kende een klein ongelukje toen een wielmoer rechts achteraan los kwam en hij op drie wielen de grindbak in schoof. Donderdag worden de testritten verdergezet.

Robert Kubica maakt officieel zijn terugkeer in de Formule 1

De Pool Robert Kubica, van wie gedacht werd dat hij verloren was voor de autosport na een zwaar ongeluk tijdens een rally in Italië in 2011, heeft vandaag overigens officieel zijn comeback gevierd in de Formule 1. De 33-jarige Pool verloor bij het rally-ongeval zeven jaar geleden bijna zijn rechterarm. Momenteel is de motoriek van die arm nog niet optimaal, maar het verhindert hem niet te racen op het hoogste niveau.

Williams verkoos de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergey Sirotkin weliswaar boven Kubica, maar de Pool is dit seizoen wel de eerste reserverijder van het team. De winnaar van de Grote Prijs van Canada in 2008, zijn enige GP-zege in 76 betwiste Grote Prijzen tussen 2006 en 2010, klokte in Catalonië een tijd van 1:21.495, de zevende tijd. Daarmee bleef hij wel zijn ploegmakker Sirotkin (1:21.822) voor.

Uitslagen van vandaag:

1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:19.673

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:19.976

3. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:20.325

4. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:20.326

5. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:21.212

6. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1:21.318

7. Robert Kubica (Pol/Williams) 1:21.495

8. Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1:21.822

9. Estaban Ocon (Fra/Force India) 1:21.841

10. Charles Leclerc (Mon/Sauber) 1:22.721

11. Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:22.727

