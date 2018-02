Bekend model kwaad na het bannen van walk-on girls en pitspoezen: "Het is OK om sexy te zijn en mannen twee keer naar je te laten kijken. Anders zijn we robotten" Hans Op de Beeck

01 februari 2018

12u29

Bron: The Sun 41 Formule 1 Vorige week werden de walk-on girls in het darts begraven, gisteren waren dat de grid girls in het Formule 1. Het lijkt slechts een kwestie van tijd wanneer de ring girls in het boksen volgen. In volle #MeToo-tijden neemt het bekende Britse model Kelly Brook het op voor de vrouwen die dankzij de glamourkant van de sport aan de bak komen. Brook, die de opmars van haar carrière te danken heeft na een opvallend optreden als grid girl in de Grote Prijs van Groot-Brittannië in 1998 en nadien ook voor Playboy poseerde, is zowat hun uithangbord geworden en spreekt zich nu in klare taal uit.

"Dat in 2018 jonge vrouwen de professionele kans ontnomen wordt een fatsoenlijke job uit te voeren, is weerzinwekkend. Deze feministes die het nu geweldig vinden dat die meisjes in de Formule 1 en het darts verdwijnen, nemen net rechten van ons vrouwen af in plaats van die te steunen. Ze hebben immers niet langer de kans om die beslissing voor zichzelf te maken. Dit jaar vieren we de honderdste verjaardag van 'the Act', die sommige vrouwen in Groot-Brittannië stemrecht gaf. Er is hard gevochten opdat vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken. Ik kan me niet inbeelden dat dit hun uiteindelijke doel was."

"Het is die feministische actievoerders waarschijnlijk nog niet in het hoofd opgekomen dat er vrouwen zijn die dat werk echt graag doen. Nodig hebben ook. Wel, ik heb er talloze bewijzen van. De laatste dagen heb ik een stortvloed aan berichtjes gekregen van die meisjes, die me zeggen dat ze kwaad zijn hun job te verliezen en die me bedanken om het voor hen op te nemen."

"De feministes claimen dat het vernederend is voor vrouwen, maar die meisjes zijn intelligente vrouwen - veel van hen betalen met de opbrengst waarschijnlijk hun hogere studies. Vrouwen staan momenteel zwaar onder druk om te werken. We kunnen dat niet van hen verlangen om dan sommige van hun jobs weg te nemen. Wat een farce. We leven toch niet langer in het Victoriaans tijdperk? 't Is nu niet dat die vrouwen er naakt bijlopen, ze zijn net fijnzinnig gekleed. Wat is daar nu vernederend aan?"

Wanneer je als tv-presentatrice over je woorden struikelt, is dat sympathiek. Wanneer je dat doet als model, zeggen ze dat je lomp bent." Kelly Brook

"Na mijn middelbare school wist ik niet meteen wat ik wou doen. Mijn moeder zei: 'Je moet gaan werken'. Dus ging ik op zoek naar modellenopdrachten. Een van mijn grootste contracten was dat als grid girl in de Formule 1. Het was een geweldige tijd: ik zag de hele wereld, mijn familie was fier op me. Niet één keer ben ik door mannen slecht behandeld geweest of maakten ze gebruik van me. Ik had het goed en verbleef in de mooiste hotels. Het is ook niet dat je daar alleen maar staat om te lachen hé. Je bent er om de sport te promoten."

"Het veranderde mijn leven. Daar stond ik dan, als een meisje uit de arbeidersklasse, met mijn foto in de kranten. Ik had contact met internationale atleten, met prins Albert van Monaco, die me ooit eens thuis afgezet heeft. Ik financierde daar mijn eerste appartement mee en het heeft geleid tot een 20 jaar lange carrière als model en lanceerde me ook in de televisie- en filmwereld. Daar ben ik best fier op. Ook al kreeg ik geregeld af te rekenen met misprijzen. Een ex-leraar toonde foto's van mij als voorbeeld van wat niet te doen. Maar toen ik 'The Big Breakfast' op Channel Four presenteerde, nodigde hij me wel uit om te komen spreken in zijn les. Dat heb ik afgewezen. Die switch naar de tv-wereld was niet altijd makkelijk. Je krijgt snel een etiket opgeplakt. Wanneer je als tv-presentatrice over je woorden struikelt, is dat sympathiek. Wanneer je dat doet als model, zeggen ze dat je lomp bent."

"De Women's Sports Trust (een organisatie die de impact van vrouwen in sport wil verhogen, nvdr) zet nu veel druk op sporten als darts, F1 of boksen. Als ze dat niet leuk vinden, moeten ze maar niet kijken."

Thank you @F1 for deciding to stop using grid girls. Another sport making a clear choice about what they want to stand for:

“We feel this custom does not resonate with our brand values and clearly is at odds with modern day societal norms.” https://t.co/Rrwxf5VcjY Women's Sport Trust(@ WomenSportTrust) link

"Poseren voor Playboy was een van de hoogtepunten uit mijn carrière, maar dat zullen ze straks waarschijnlijk ook wel bannen, net zoals kalenders als de mijne. Ik zal eens een geheimpje vertellen: veel van die kalenders worden gekocht door vrouwen, als cadeau voor hun partner. Vrouwen houden ervan naar andere vrouwen te kijken die er fantastisch uitzien. Het is OK om sexy te zijn en mannen twee keer naar je te laten kijken. Als ze ons dat wegnemen, zullen we gewoon robotten zijn."

