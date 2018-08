Arts positief over herstel F1-legende Niki Lauda: "We zijn zeer tevreden" GVS

03 augustus 2018

09u31

Bron: ANP 2 Formule 1 De arts die de longtransplantatie bij Niki Lauda heeft uitgevoerd, is er zeker van dat de Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 zal genezen. "Het gaat op dit moment allemaal heel goed, we zijn zeer tevreden", zei Walter Klepetko van het ziekenhuis in Wenen op de Oostenrijkse televisie.

De 69-jarige Lauda werd ziek tijdens een vakantie op Ibiza en vloog terug naar Wenen. Daar werd hij met ernstige longklachten opgenomen. Hij ontbrak daardoor bij Grote Prijzen van Duitsland en Hongarije. Lauda is nog altijd betrokken bij de Formule 1 als technisch adviseur en aandeelhouder van de Duitse renstal Mercedes.

De longklachten van Lauda dateren van zijn zware ongeval in 1976 op de Nürburgring, toen hij na een crash bijna levend verbrandde. Hij ademde bij dat ongeval giftige stoffen in die zijn longen aantastten. De Oostenrijker maakte desondanks destijds een verbazingwekkende snelle rentree. Ruim een maand na het ongeval zat hij alweer in zijn Ferrari.

Lauda heeft nog wel tijd nodig om te herstellen, zei arts Klepetko. "Jonge patiënten kunnen meestal na twee of drie weken het ziekenhuis verlaten, bij oudere patiënten duurt dit langer."