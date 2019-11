Antonio Giovinazzi blijft ploegmaat van Räikkönen bij Alfa Romeo AB

04 november 2019

19u12

Bron: Belga 0 Formule 1 Ondanks een teleurstellend eerste seizoen krijgt Antonio Giovinazzi nog een kans bij Alfa Romeo. De Italiaanse F1-renstal bevestigde maandag dat het ook in 2020 één van zijn bolides aan de 25-jarige Italiaan toevertrouwt. Het andere zitje blijft voor de Finse veteraan Kimi Räikkönen.

Giovinazzi sprokkelde dit seizoen slechts vier WK-punten, beduidend minder dan teammaat Räikkönen (31). Alleen de Williams-rijders Robert Kubica (1) en George Russell (0) doen slechter. "Ik heb dit jaar veel geleerd en ben ervan overtuigd dat ik volgend seizoen een grote stap voorwaarts kan zetten", verklaarde Giovinazzi. "Ik ben dan wel geen rookie meer en dus zijn er geen excuses. Ik wil er van bij het begin van het seizoen staan en het team met prestaties bedanken voor het vertrouwen."

De contractverlenging van Giovinazzi is slecht nieuws voor de Duitser Nico Hülkenberg. Die moet weg bij Renault en heeft nog geen zitje voor 2020. Er kan nu alleen nog plaats vrijkomen bij Toro Rosso-Honda, dat nog niet heeft gecommuniceerd of het al dan niet doorgaat met de Rus Daniil Kvyat en de Fransman Pierre Gasly, of bij Red Bull-Honda, dat nog moet beslissen of het naast de Nederlander Max Verstappen ook de Thai Alexander Albon in dienst houdt.