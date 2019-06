ANALYSE. Onze watcher ziet hoe F1 zich in de voet schiet: “Die zogezegde scheidsrechters snappen er niets van” Jo Bossuyt in Montreal

09 juni 2019

22u54 4 Formule 1 Sebastian Vettel won de zevende grand prix van het seizoen. Of eigenlijk niet. Want de wedstrijdleiding bewees andermaal wat we al lang weten. Dat die zogezegde scheidsrechters niets van autosport snappen. Waarom Vettel er in Montreal plots stond. En hoe Hamilton zijn vijfde overwinning van het seizoen cadeau kreeg. Analyse.

Vettel robbed of a win, F1 not worth watching anymore, #letthemrace pic.twitter.com/ZfShPnycWo Bob 🇨🇦(@ Bob_Animal) link

De dominantie van Mercedes is eindelijk gebroken. Of op zijn minst onderbroken. Het was Sebastian Vettel die zaterdag zijn Ferrari op de pole position parkeerde. Voor het eerst dit seizoen eens geen Mercedes. De nieuwe versie van de motor die Ferrari twee grand prix al monteerde, is nu inderdaad helemaal geoptimaliseerd. En maakt wel degelijk een verschil. Komt daarbij dat de Italianen in de kwalificaties een systeem kunnen gebruiken -zoals Mercedes overigens al langer- om het motorvermogen tijdelijk op te voeren. Resultaat: Mercedes in de bochten nog altijd sneller (0,4 seconden over een hele ronde) maar Ferrari in het voordeel op de rechte stukken (in Montreal goed voor een bonus op Mercedes van 0,6 seconden). Verschil: 0,2 seconden, of het kloofje tussen Vettel en Hamilton in de kwalificaties.

Dat het in de race spannend zou worden, wisten we: Ferrari kan de ‘party mode’, zoals insiders het systeem noemen, niet gebruiken in de race. Omdat de motor het zo lang niet zou aankunnen. Vandaar, na de vlekkeloze start van Vettel, dat het vanaf ronde 40 (nog dertig te gaan…) bijzonder boeiend werd. Hamilton in het zog van Vettel, man tegen man, voluit. Schitterend potje autokoers. Zoals formule 1 hoort te zijn. Met een Mercedes die intrinsiek misschien net iets sneller was, maar niet snel genoeg om de Ferrari van Vettel echt voorbij te raken. De wedstrijd viel in een definitieve plooi in de 48ste ronde: fout van Vettel, onder druk, in de chicane. De Duitser hobbelde over het gras, denderde weer op het circuit en hinderde daarbij Hamilton. Niemand in Montreal die dacht dat de wedstrijdleiding de Duitser daarvoor zou bestraffen, maar na tien minuten debatteren kwamen de scheidsrechters, ‘stewards’ genoemd in F1, met het onwaarschijnlijke verdict: 5 seconden straftijd. Onrechtvaardig voor Vettel, geschenk voor Hamilton, die volgde op minder dan twee seconden en dus gewonnen spel had want gewoon rustig kon blijven volgen tot de finish.

😲 So this is the moment which led to Sebastian Vettel's victory-costing five second penalty the Canadian Grand Prix...pic.twitter.com/sqXpDONsOH Sporting Life(@ SportingLife) link

Het is niet de eerste keer dat de wedstrijdleiding onbegrijpelijke beslissingen neemt. We denken aan Francorchamps 2008, toen Hamilton bestolen werd en Massa de overwinning cadeau kreeg. Vettel contra Hamilton was een heerlijk duel waarin Vettel inderdaad een fout maakte en daardoor Hamilton hinderde. Alleen deed hij dat uiteraard niet opzettelijk, want kon geen kant uit, en bracht hij ook niemand in gevaar. En vooral: door een prachtige race op die manier te beslechten, schiet de formule 1 zich in de voet. Als de eigenaars van Liberty Media zich zorgen maken over het spektakelgehalte en dalende kijkdichtheid, dat ze zich dan eerst eens buigen over dat eeuwige probleem van de wedstrijdleiding. Wie Vettel straft voor wat hier gebeurde, snapt weinig van autosport. Of heeft natuurlijk nooit zelf in een racewagen gezeten, zoals al te vaak het geval is voor stewards die mogen oordelen en coureurs bestraffen.

Hoe Vettel en Hamilton reageerden op het incident, en wat het algemene gevoel in de paddock van Montreal was, lees je in onze krant van dinsdag.