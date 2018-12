Amper officieel nieuws sinds dramatisch ongeval in 2013: onze Formule 1-watcher blikt terug op vijf jaren van mysterie rond Schumacher Jo Bossuyt

29 december 2018

08u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Dag op dag. Vijf jaar geleden al. Banaal skiongeval. Fait divers. Maar deze keer bliksemde het nieuws de wereld rond. De man op de latten was immers geen Jan Modaal, wel de meest ­succesvolle autocoureur ooit. En hij vocht voor zijn leven. Sinds die 29ste december in 2013 werd het mysterie rond Michael Schumacher alleen maar groter. Waarom eigenlijk?

29 december 2013 was het dus. Michael Schumacher bracht oud naar nieuw door met zijn gezin en een paar vrienden in het Franse Méribel, waar hij een chalet had. Rond 11 uur sloeg het noodlot toe, toen het gezelschap voor de lunch nog snel een streepje ging skiën, daar op 2.700 meter hoogte. Schumacher raakte met een van zijn ski’s een steen die vervaarlijk onder de sneeuw zat verstopt. De man die bijna twintig jaar lang zijn ­leven had geriskeerd in de snelste auto’s ter wereld, viel en klapte met zijn hoofd tegen een rotsblok.

