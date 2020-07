Amper 11 finishers: Bottas verzilvert pole na race die bol stond van opgaves en incidenten, Leclerc en Norris mee op het podium DMM

05 juli 2020

16u55 26 Formule 1 Het nieuwe F1-seizoen is met een knal begonnen. Valtteri Bottas bleef als enige foutloos en kon zo zijn pole verzilveren in een race die bol stond van opgaves en incidenten. Charles Leclerc en Lando Norris mochten mee op het podium. Wereldkampioen Lewis Hamilton werd vierde.

Mercedes baas boven baas. Zo was het de voorbije seizoenen en na de kwalificaties in Oostenrijk leek het ook in de nieuwe jaargang van de Formule 1 weer zo te zijn. Bottas reed naar de pole, Lewis Hamilton klokte de tweede tijd, maar werd net voor de start van de GP in Spielberg teruggezet naar een vijfde plaats op de startgrid. De reden: Hamilton had in de kwalificaties een gele vlag niet gerespecteerd.

Veel problemen leverde het Mercedes niet op. Hamilton vertrok sterk en toen Max Verstappen na 12 ronden als eerste uitviel met technische problemen, wipte de Brit naar een tweede plaats. Voor Verstappen was het een einde in mineur van zijn eerste GP van het seizoen. De opgave legt meteen een ferme hypotheek op zijn kansen in het wereldkampioenschap.

Verstappen was wel lang niet de enige met problemen aan zijn wagen. In totaal zouden zelfs 9 piloten de wedstrijd vroegtijdig moeten staken. Na Verstappen vielen ook Ricciardo, Raikkonnen, Stroll, Kvyat en Magnussen uit. Red Bull leek met Albon wel nog een podiumplaats uit de brand te slepen, maar dat veranderde in een zinderende tweede wedstrijdhelft.

Door de vele opgaves plooide de accordeon een paar keer dicht. De safety car liet de wedstrijd een drietal keer opnieuw beginnen en dat had zo z’n gevolgen. Albon probeerde de tweede plaats van Hamilton aan te vallen, maar dat stond niet in het scenarioboek van de wereldkampioen. Hamilton tikte zijn landgenoot aan en zo verdween ook Albon uit de race.

De wereldkampioen werd met een tijdstraf van vijf seconden bedacht, terwijl plots Leclerc zijn tweede adem vond. De Ferrari’s stelden teleur in de kwalificatie, maar hadden door een turbulent wedstrijdverloop plots uitzicht op het podium. Leclerc schoot van plaats vijf naar drie, al werd dat met de tijdstraf van Hamilton een virtuele tweede plaats.

Bleef in de laatste rondjes nog een zinderende strijd tussen Hamilton en Norris over. De wereldkampion draaide de gashendel open en durfde in de slotronde zelfs nog Bottas aan te vallen om nog op het podium te eindigen. Norris deed hetzelfde op een vierde plaats. De McLaren zou 4,8 seconden prijsgeven op Hamilton, die met zijn 5 seconden tijdstraf dus net naast het podium viel.

Voor Norris was het zijn eerste podium ooit in de Formule 1. De Brit is met z'n 20 lentes ook de op twee na jongste die daar in slaagt. Met ook Carlos Sainz in de top vijf is McLaren samen met Mercedes dé grote winnaar van de eerste GP. Red Bull is de grote verliezer met twee opgaves. Het teleurstellende Ferrari mag zich troosten met een onverhoopte tweede plaats. Maar vooral: wat een race!

