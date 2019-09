Amerikaanse piloot die inreed op Hubert stelt het goed, maar is overmand door verdriet ODBS

02 september 2019

11u25

Bron: Belga 2

Juan Manuel Correa is na een vier uur durende operatie in een ziekenhuis in Luik aan de beterhand. Dat liet de twintigjarige racepiloot op zijn website weten. Correa was zaterdag op het circuit van Spa-Francorchamps betrokken bij het ongeluk waarbij de 22-jarige Fransman Antoine Hubert om het leven kwam. Nadat Hubert in de tweede ronde tegen een muur was gereden, knalde de in Ecuador geboren Amerikaan Correa vol op hem. Hij overleefde het ongeval, maar liep breuken op in beide benen en een blessure aan de ruggengraat.

“Zijn toestand is stabiel”, werd op de website van Correa geplaatst, die inmiddels zijn ouders aan zijn zijde heeft. Correa meldt verder “overweldigd te zijn van verdriet” over het lot van zijn collega. Hij moet zeker nog een dag op de afdeling intensieve zorgen doorbrengen, maar is volledig bij bewustzijn. Zodra zijn toestand het toelaat, wordt hij overgevlogen naar de Verenigde Staten.