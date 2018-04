Alwéér problemen met de wagen: Vandoorne voorlaatste in eerste oefensessie Azerbeidzjan LPB

27 april 2018

12u48 0 Formule 1 Geen te beste start voor Stoffel Vandoorne in de vrije oefenritten voor de Grote Prijs F1 van Azerbeidzjan. Problemen met de versnellingsbak van de McLaren vormden er de oorzaak van dat Vandoorne de eerste oefensessie afsloot op de negentiende en voorlaatste plaats.

De West-Vlaming legde op het Baku City Circuit 21 rondjes af en noteerde daarbij een snelste tijd van 1:47.967. Alleen Carlos Sainz jr deed het in zijn Renault nog minder goed (1:48.741). Vandoorne moest anderhalve seconde toegeven op zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso. Die reed met 1:46.465 de zevende tijd.

De snelste tijd was weggelegd voor Valtteri Bottas (1:44.242). De Fin van Mercedes bleef de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull), tweede op 0.035, en de Mexicaan Sergio Perez (Force India), derde op 0.833, voor. Lewis Hamilton (Mercedes) was goed voor de vierde tijd.

Voor de Nederlander Max Verstappen eindigde de oefensessie voortijdig. Bij het naderen van een bocht raakte de Red Bull in een spin en knalde vervolgens tegen de omheining. Verstappen kreeg zijn wagen nadien niet meer aan de praat. De oorzaak van het incident is nog niet helemaal duidelijk. "Max remde niet ontzettend laat of anders dan in zijn voorgaande rondjes", zegt teambaas Christian Horner.

Deze namiddag om 15 uur staat de tweede sessie op het programma.

Uitslag van de eerste vrije oefensessie voor de GP van Azerbeidzjan, de vierde WK-manche in de F1, vrijdag in Bakoe:

1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:44.242 (26 rondes)

(gem.: 186,904 km/h)

2. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:44.277 (24)

3. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:45.075 (26)

4. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:45.200 (24)

5. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:45.237 (29)

6. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:45.559 (11)

7. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:46.465 (25)

8. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:46.480 (28)

9. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:46.492 (18)

10. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:46.513 (18)

11. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:46.590 (26)

12. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:46.747 (32)

13. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:46.749 (11)

14. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:46.856 (23)

15. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:46.861 (10)

16. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:46.875 (21)

17. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:47.073 (21)

18. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:47.434 (18)

19. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:47.967 (21)

20. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:48.741 (11)