Alweer problemen bij McLaren op testvierdaagse: motor moet vervangen worden na olielek LPB

07 maart 2018

Voor McLaren, het F1-team van onze landgenoot Stoffel Vandoorne, blijven de problemen zich opstapelen op de testvierdaagse in Barcelona. Fernando Alonso reed aanvankelijk op volle toeren de ene na de andere ronde, tot de motor van zijn bolide het begaf door een olielek. Als gevolg daarvan moest er een compleet nieuwe motor in de wagen worden geïnstalleerd. Op dit moment zit Alonso aan amper 47 ronden, een peulschil in vergelijking met heel wat andere teams.

Daniel Ricciardo zette op de tweede dag van de testvierdaagse een officieus baanrecord neer op Circuit de Catalunya. De Australiër van Red Bull reed in de ochtendsessie een tijd van 1'18"047. Ricciardo dook daarmee bijna drie tienden onder de officiële recordtijd van Felipe Massa in 2008 tijdens de Grote Prijs van Spanje. Wereldkampioen Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes de tweede tijd. De Brit was maar een fractie minder snel dan Ricciardo: 1'18"400.