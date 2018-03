Alonso waarschuwt Red Bull: "De jacht is ingezet" Redactie

26 maart 2018

16u02

Bron: ANP 0 Formule 1 Fernando Alonso heeft Red Bull gewaarschuwd. "De jacht is ingezet, de Red Bulls zijn ons volgende doel", zei de Spaanse coureur, die in de openingsrace van de Formule 1 in Australië als vijfde over de finish kwam. Alonso wist Max Verstappen in het tweede deel van de race na de pitsstops achter zich te houden en evenaarde zo zijn beste klassering sinds hij in 2015 terugkeerde bij McLaren.

"De afgelopen drie seizoenen waren heel lastig", zei de tweevoudig wereldkampioen. De trage en weinig betrouwbare Honda-motor is ingeruild voor een krachtbron van Renault en daarmee pakten Alonso (vijfde) en Stoffel Vandoorne (negende) meteen punten. "Dit was pas de eerste race van de combinatie McLaren-Renault, ik denk dat er nog veel meer moois aan komt. We kijken weer omhoog."

Alonso zag Verstappen rondenlang in zijn spiegels rijden, maar wist de Nederlandse coureur van Red Bull zonder al te veel moeite achter zich te houden. "Ik had liever niet Max achter me gehad, hij is een agressieve coureur die altijd wil inhalen. Ik wist dat ik voorzichtig moest zijn en geen fouten mocht maken."